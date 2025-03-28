曾聖安有望味全首戰先發　葉總看中冉承霖「多功能」



▲曾聖安。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／台北報導

味全龍今天繳交開季名單，其中沒帶滿28人，名單列入18歲新秀曾聖安，味全總教練葉君璋表示，「有機率在球隊開幕戰先發。」

今日6球團繳交開季名單，味全登錄僅登錄27人，葉君璋表示，「其實沒有太特別的原因，因為第一週只有1場比賽，第28個名額預計是留給第3場先發投手，像是先發投手輪值的伍鐸（Bryan Woodall）或是王維中，後面會視狀況登錄一軍。」

名單中列入去年在二軍表現不錯的陳思仲，葉君璋表示，「陳思仲從去年在二軍，到去年秋訓，一路到今年春訓，其實表現都很不錯，內野可以守一、二、三壘，算是內野工具人。」

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年輕球員方面，放進18歲曾聖安，葉君璋坦言，「原本最初是沒有考慮讓曾聖安開季在一軍，但他春訓表現，已經是一軍球員的水準，所以直接帶入名單，也有機會在球隊首戰先發出賽，但仍需要與教練團討論。」

外野手挑了冉承霖，沒有選擇林孝程或是張祐銘，葉君璋表示，「考量冉承霖在守備與速度上的多功能性，角色比較多元，因此放進名單，其實張祐銘狀況也不錯，不過這只是開季名單，後面還是會視狀況調整。」



▲陳思仲。（圖／記者李毓康攝）