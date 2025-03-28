統一獅開季名單先給年輕人　林靖凱留二軍測試連續出賽



▲林益全沒在開季名單。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅今天繳交開季名單，林培緯、林泓弦都是首次在開季一軍名單，統一總教練林岳平表示，「先以年輕選手為主。」

去年林靖凱因為左膝動刀報銷，開季沒在球隊名單，林岳平表示，「林靖凱目前已經恢復8、9成，有在熱身賽上場，但還沒有打滿全場，希望他開季先在二軍打滿全場，並且連續出賽，如果身體都沒有問題，有機會直接回一軍先發。」

同時林岳平透露，「先前春訓有傷的許哲晏，昨天已經在隊內紅白賽上場，也都沒有問題。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年春訓經過測試回歸的李丞齡，熱身賽獲得不少出賽機會，林岳平則說，「確實他在春訓狀況不差，但畢竟已經有段時間沒在球隊，讓他先到二軍維持出賽，看後面調整狀況如何。」

至於老將林益全，沒在官辦熱身賽亮相，也沒在開季名單，林岳平表示，「開季名單先以年輕選手為主，林益全也沒有太大問題，只是先把機會留給年輕人。」

先前入選世界棒球經典賽資格賽的外野手林家緯，官辦熱身賽不見人影，也未在開季名單，從二軍出發，教練團希望他好好努力，重新面對職業生涯。

此外，蒙德茲（Yohander Mendez）沒在開季名單，林岳平表示，「按照目前計畫，基本上保留1個名額是給蒙德茲，因為不想要刻意先多選一個本土投手或是本土野手，因為下去就要10天，所以名額先保留。」