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富邦壓線公布薪資　陳仕朋加薪站上50萬、林哲瑄減薪15萬

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）
▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將今天趕在球季開打前公布新球季調薪結果，整體薪資增加約百分之10，並且新增5張複數年合約，其中左投陳仕朋站上月薪50萬大關。

投捕搭檔戴培峰、陳仕朋獲得加薪及複數年合約肯定，去年拿下捕手金手套、最佳十人雙料大獎的捕手戴培峰，獲得全隊最多14萬元的加薪，新球季月薪來到34萬元，並與球隊簽下2年複數年合約，隔年月薪視激勵條件最高可達40萬元。

本土王牌左投陳仕朋連續六年穩定貢獻超過百局的投球局數，獲得10萬元加薪，新球季月薪晉升50萬等級，同樣與球隊簽下2複數年合約，隔年月薪視激勵條件最高可達60萬元，悍將陣中多位主力球員獲得加薪肯定，包含戴培峰、陳仕朋、曾峻岳、申皓瑋和王正棠都獲得複數年約肯定，團隊整體薪資增幅約10%。

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悍將本季投手薪資除陳仕朋獲得加薪及複數年合約外，去年拿下生涯最多19次中繼、在後援表現亮眼的曾峻岳，獲得6萬元加薪，新球季月薪38萬元，並簽訂2年複數年合約，隔年月薪視激勵條件上看43萬元；在先發和中繼都有好表現的江國豪亦獲得加薪肯定，今年簽訂合約總值302萬元的單年度合約；表現優異的牛棚投手王尉永獲得5萬元加薪，新球季月薪35萬元；牛棚投手岳少華加薪3萬，新球季月薪14萬元；吳世豪加薪4萬，新球季月薪13萬元；賴智垣加薪1萬，新球季月薪13萬元，黃保羅新球季月薪則加薪至11萬元。

野手部分戴培峰加薪14萬最多外，去年首度達成單季100安的外野手申皓瑋獲得加薪7萬，新球季月薪為37萬元，並簽訂2年複數年合約，隔年視激勵條件達成率，最高月薪上看49萬元；去年球季從內野轉守外野打出好表現的王正棠，獲得全隊次高加薪的11.5萬
元，今年月薪達36萬，同樣簽訂2年複數年合約，隔年薪資最高可達45萬元。

李宗賢執行第二年複數年合約，新球季月薪29萬元。悍將新秀們同樣獲得加薪肯定，董子恩新球季月薪17萬元，池恩齊新球季月薪13萬元，陳真新球季月薪11.5萬元。

另外部分球員薪資減薪調整，張進德減薪9萬，新球季月薪28萬元；范國宸減薪7萬，新球季月薪33萬元；林哲瑄減薪15萬，新球季月薪35萬元。

▲2025年富邦悍將公布調薪。（圖／富邦悍將提供）
▲2025年富邦悍將公布調薪。（圖／富邦悍將提供） 

關鍵字： 中職富邦悍將

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