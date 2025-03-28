統一獅主場改看DAZN頻道　博斯、MOMOTV分播台鋼主場



▲統一獅。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳立勳／台北報導

中華職棒36年新球季將於明天開打，各隊主場轉播今日最後確認，統一7-ELEVEn獅今年有線頻道將改在DAZN頻道播出，但賽事製作依舊是博斯負責。

今年由於博斯買下台鋼雄鷹有線電台轉播，牽動統一7-ELEVEn獅主場賽事轉播，統一領隊蘇泰安表示，今天上午才做最後確認，博斯將今年獅隊主場轉播權利賣給DAZN播出，MOD則是賣給愛爾達。

今年獅隊網路平台有DAZN、中華電信Hami、LiTV、四季線上、FainTV歡樂看、LINE TODAY、愛爾達、緯來體育台YT頻道、CPBL TV。

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中信兄弟今年主場轉播有線電視由緯來電視網，MOD是緯來精采台，網路平台包括Twitch中信兄弟官方頻道、DAZN、CPBL TV。

味全龍今年主場轉播今年與緯來電視網合約進入第3年，有線電視轉播交給緯來電視網，MOD是愛爾達，網路平台包含味全龍YT頻道、Twitch、緯來體育台YT頻道、DAZN、愛爾達、FainTV歡樂看、LINE TODAY、Hami Video、CPBL TV。

樂天桃猿主場轉播維持有線電視DAZN，MOD是DAZN，網路平台則有DAZN、CPBL TV。

富邦悍將有線電視MOMOTV負責，MOD是愛爾達，網路有CPBL TV、DAZN、Hami Video、愛爾達、緯來體育台YT、My Video、LINE TODAY、Twitch。

台鋼雄鷹球團今年主場賽事轉播有線為MOMOTV、博斯，MOD是愛爾達，網路頻道則有愛爾達、Hami Video、台鋼雄鷹官方YT。