製作中職球團球衣　運動品牌套用日職指名布料



▲美津濃替樂天桃猿製作緊身衣。（圖／美津濃提供）

記者陳立勳／綜合報導

去年中華隊在世界棒球12強賽奪冠，中華職棒新球季明天開打，台灣美津濃繼續支援中職，提供統一7-ELEVEn獅、味全龍、富邦悍將系列商品。

今年美津濃家族成員有統一7-ELEVEn獅、味全龍、富邦悍將與樂天桃猿，品牌打造球團專屬配色裝備，也是球團好夥伴。

新球季包括統一7-ELEVEn獅、味全龍與富邦悍將，都採用美津濃球衣與球褲，並使用美津濃的訓練服飾與後勤裝備，透過完整棒壘球產品線，在濕熱的天氣與耐用舒適取得平衡，或是在南台灣春訓，適應清晨乾冷與炎熱天氣。

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球衣布料重視輕量性，把過往在日本職棒球隊所指名使用的布料，運用在中職球隊上，該款布料有Shadow Stripe紋路，讓即便是單調的白色，在遠距離來看也像有花紋，提升球衣質感。

訓練服飾配發與設計，台灣美津濃傾聽球團需求，創造各有特色的球團備品。例如統一7-ELEVEn獅重視抗熱、通風、保暖與吸濕排汗，重視機能性的同時又要有平時成穿的設計感，創造出拉鍊帽T、大學T、7分袖彈性排汗衣、拉鍊風衣等各系列產品。

味全龍隊則重視球員更衣需求，美式風格薰陶下，強調帽T的功能性，短袖、長袖、厚帽T都一應俱全，不論是室內訓練或是室外訓練，都可以穿搭。

今年富邦悍將也將球衣球褲改由美津濃負責，無負擔的輕薄、有彈性的伸縮，亮白色的色調與精準的藍色條紋。

樂天桃猿把內裡緊身衣製作交給美津濃，要具備功能性跟色彩準確性，應付快速洗滌與高溫烘乾。

除了服飾配備，不論是打擊手套款式、打擊頭盔、捕手護具、美日規釘鞋款式、訓練背包與團隊慢跑訓練鞋，或是符合台灣職棒運送需求的大型拖輪裝備袋，針對球隊與球員需求製作。



▲美津濃替中華職棒球團製作球衣。（圖／美津濃提供）