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開幕戰6分大局解決兄弟　餅總：我們是幸運的一方

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅29日開幕戰8比0完封中信兄弟，統一打線敲出14支安打，包括第6局強攻6分，賽後統一總教練林岳平認為，「今天我們是幸運的一方。」

▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝）
▲統一獅總教練林岳平。（圖／記者林敬旻攝） 

統一洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）首次扛下開幕戰先發任務，總計5.2局用了81球，53個好球，被擊出3支安打，投出5次三振，1次四壞球，無失分，收下本季首勝。

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評價今天布雷克表現，林岳平認為，「布雷克相當穩健，有效去壓制對手，擊出無效的攻擊，球數也蠻節省。」

第6局在2出局無人在壘狀況下把布雷克換下場，林岳平解釋，「希望他不要在兩個左打裡面，出現危機或是把用球數堆上去，因為分數是可以提早休息的。」

今天統一在第6局攻下6分大局，潘傑楷在滿壘狀況下敲出2分打點的安打，林岳平坦言，「有一個蠻幸運的德州安打，接下來很重要是非常不容易失誤的人（江坤宇）身上，造成一個大局，蠻不簡單的一局，如果那一球雙殺，比數也只有3比0，所以今天對手Miss，我們有掌握住機會。」

今天統一從中信洋投德保拉（Jose De Paula）手上得到5分，被問到德保拉本場狀況是不是不太理想，林岳平觀察，「倒是也沒有，（潘傑楷）那支安打蠻幸運，剛好趨前防守，打了一小飛球越過內野，比賽中比較幸運的一環，今天我們是幸運的一方，希望開場第一場勝利，開啟今年賽事。」

同時老將胡金龍代打敲出二壘打，一棒打下3分，林岳平表示，「胡金龍本來就是現在這樣的角色，那一棒是擊沉對手關鍵的的打擊，他是我們倚賴的代打選手，恭喜他今天有表現出來。」

另外，4任牛棚投手接力3.1局，無失分，林岳平則說，「至少沒有過往上去就保送的狀況，確實今天牛棚表現不錯。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅影音

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