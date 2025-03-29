運動雲

>

努力追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」

▲林子豪。（圖／統一獅提供）
▲林子豪。（圖／統一球團提供）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅三壘手林子豪經歷去年受傷復健，開季擠進一軍，今日開幕戰正好是23歲生日，他許願今年能夠健康打滿。

去年林子豪動刀處理椎間盤突出和膝蓋半月板傷勢，今年官辦熱身賽出賽8場，打擊率0.261，開季被放進一軍名單。

今天剛好慶祝生日，林子豪許願，「希望可以健健康康的，穩定出賽幫助球隊，去年整季算是幾乎空白，幾乎都在復健，蠻可惜。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

林子豪認為，「身體狀況都還OK，有時候連續出賽，身體難免會疲勞一點，可能跟去年沒有完整出賽有關係，沒有打那麼多高強度比賽，賽後要多做恢復與治療。」

順利卡位一軍名單，林子豪提到，「從春訓開始，目標蠻明確，要拚開季名單，現在拚上來就是好好表現，在一軍待久一點。」

去年潘傑楷表現穩定，成為固定先發三壘，林子豪表示，「以他為目標，越靠近他越好，可能經驗還是學長比較好，希望自己能繼續追趕。」

今年熱身賽嘗試守一壘，林子豪表示，「教練安排我去練一壘，以前沒有守過，主要是球的角度與跑位要去習慣，要記很多跑位，但還是三壘為主。」

另外，林子豪回想，「去年生日還在復健，今年重新適應身體，讓自己表現更穩定，今年生日願望就是健康打滿，現在體重維持在90公斤，大概瘦了3公斤，膝蓋負擔不會那麼大，體脂之前大約18，現在控制在15或是16之間。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

守備特訓腳步變靈活　陳聖平打擊改掉「抬腳」習慣

守備特訓腳步變靈活　陳聖平打擊改掉「抬腳」習慣

樂天公布第二波談薪　廖健富5年總值4100萬、陳晨威簽3年

樂天公布第二波談薪　廖健富5年總值4100萬、陳晨威簽3年

胡金龍享受引退年　想像總冠軍戰對決林智勝「很有趣」

胡金龍享受引退年　想像總冠軍戰對決林智勝「很有趣」

「不是來仰慕別人」　林培緯開幕戰初先發：昨天有看影片

「不是來仰慕別人」　林培緯開幕戰初先發：昨天有看影片

中職6隊各有特色　餅總坦言投手、守備是隱憂

中職6隊各有特色　餅總坦言投手、守備是隱憂

陳鏞基腰傷開季缺陣　餅總寄望林培緯頂上

陳鏞基腰傷開季缺陣　餅總寄望林培緯頂上

製作中職球團球衣　運動品牌套用日職指名布料

製作中職球團球衣　運動品牌套用日職指名布料

兄弟開幕戰預售票賣出3.7萬　系列賽超過5萬破紀錄

兄弟開幕戰預售票賣出3.7萬　系列賽超過5萬破紀錄

謝國城少棒／桃園市挑戰3連霸　冠軍賽強碰地主臺北市

謝國城少棒／桃園市挑戰3連霸　冠軍賽強碰地主臺北市

統一獅主場改看DAZN頻道　博斯、MOMOTV分播台鋼主場

統一獅主場改看DAZN頻道　博斯、MOMOTV分播台鋼主場

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

熱門新聞

還沒回頭就知道出事了？大谷讓對手「絕望的5秒」球迷直呼不敢看

貝茲雙響10下轟再見3分砲！大谷連4戰敲安　道奇8比5逆轉老虎

林昱珉未列3A開季名單！外媒曝最新動態：先從2A出發

叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義　公布執行長張建偉實際發言

NBA史上首見！　活塞42勝到手戰績較上季「翻3倍」

大谷翔平7局關鍵全壘打　前洋基名投：我會保送他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1還沒回頭就知出事了？大谷讓對手絕望

2貝茲再見3分砲！道奇8比5氣走老虎

3林昱珉開季未從3A出發！外媒曝原因

4叫李雅英來坐腿上？雲豹轟斷章取義

5活塞42勝！戰績「翻3倍」創紀錄

最新新聞

1沒叫李雅英坐腿上　王志群仍親致歉

2「賓士哥」不習慣PitchCom　布雷克看狀況

3林安可關鍵安打　5局獅隊1比0領先

4先把選球做好　林安可注重細節

5追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#緬甸 #強震 7秒震垮「曼谷大樓」！工人逃命　近距離視角曝光

稀有「美人魚」現蹤宜蘭！　儒艮誤闖漁網救援後已野放

#緬甸 7.7地震！　#曼谷 高樓 #起重機 掉落

緬甸7.7地震！泰國「曼谷高樓倒塌」　夷為平地恐怖瞬間曝

【強震實況】緬甸規模7.7大地震　屋子狂晃「人幾乎坐不穩」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366