努力追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」



▲林子豪。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅三壘手林子豪經歷去年受傷復健，開季擠進一軍，今日開幕戰正好是23歲生日，他許願今年能夠健康打滿。

去年林子豪動刀處理椎間盤突出和膝蓋半月板傷勢，今年官辦熱身賽出賽8場，打擊率0.261，開季被放進一軍名單。

今天剛好慶祝生日，林子豪許願，「希望可以健健康康的，穩定出賽幫助球隊，去年整季算是幾乎空白，幾乎都在復健，蠻可惜。」

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林子豪認為，「身體狀況都還OK，有時候連續出賽，身體難免會疲勞一點，可能跟去年沒有完整出賽有關係，沒有打那麼多高強度比賽，賽後要多做恢復與治療。」

順利卡位一軍名單，林子豪提到，「從春訓開始，目標蠻明確，要拚開季名單，現在拚上來就是好好表現，在一軍待久一點。」

去年潘傑楷表現穩定，成為固定先發三壘，林子豪表示，「以他為目標，越靠近他越好，可能經驗還是學長比較好，希望自己能繼續追趕。」

今年熱身賽嘗試守一壘，林子豪表示，「教練安排我去練一壘，以前沒有守過，主要是球的角度與跑位要去習慣，要記很多跑位，但還是三壘為主。」

另外，林子豪回想，「去年生日還在復健，今年重新適應身體，讓自己表現更穩定，今年生日願望就是健康打滿，現在體重維持在90公斤，大概瘦了3公斤，膝蓋負擔不會那麼大，體脂之前大約18，現在控制在15或是16之間。」