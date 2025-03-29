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守備特訓腳步變靈活　陳聖平打擊改掉「抬腳」習慣

▲▼ 1012 中華職棒季後挑戰賽首戰-陳聖平,陳晨威 。（圖／記者黃克翔攝）
▲陳聖平。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

統一7-ELEVEn獅游擊手陳聖平今年參與完整春訓，除了強化守備，同時打擊方面改掉抬腳習慣。

去年陳聖平季中加入統一，出賽52場，1支全壘打 ，有7分打點，上壘率0.309，長打率0.320，打擊率0.260。

今年參與完整春訓，陳聖平表示，「今年主要在守備心思花得比較多，去年守備狀況比較多，今年春訓配合玉木朋孝教練，有去做強化，幫助我滿多，周廣勝教練也注重這一塊，從去年秋訓到今年春訓，守備有比較穩定一點點，腳步比較靈活。」

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在打擊方面，陳聖平透露，「打擊動作有一些微調，今年沒有抬腳，以往抬腳的的話，節奏時好時壞，雖然力量比較大，但今年想要追求穩定，去年秋訓有跟打擊教練討論，目前打擊狀況跟去年比，擊球穩定性比較好。」

陳聖平坦言，「從小到大打擊都是抬腳，一開始不習慣，因此有下一點功夫，持續跟打擊教練討論，如果能夠有幫助，也都是好事，目前春訓打下來，感覺不會落差很大，擊球品質與穩定度都還不錯，繼續朝這個方向加強。」

對於今年打擊目標，陳聖平直言，「不會想追求很多長打，自己不是上去就要全壘打，希望擊球品質好一點，多上壘，目標希望幫助到球隊。」

陳聖平認為，「只要擊球品質夠好，還是會有長打出現，上壘可以靠速度與盜壘，以上壘為主，而不是以長打為主，光是這個出發點，就跟原本差很多。」

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