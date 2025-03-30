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陳晨威盜壘再「突破」　看朱育賢離隊：樂天還是很有競爭力

▲▼樂天桃猿陳晨威。（圖／記者李毓康攝）
▲陳晨威。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿外野手陳晨威去年打出生涯年，今年與球隊簽下3年複數約，展望新球季，陳晨威表示，「目標打擊有穩定輸出。」

去年陳晨威出賽119場，10發全壘打，54分打點，上壘率0.338，長打率0.446，打擊率0.295，季後參與世界12強賽，幫助中華隊奪冠。

昨天樂天宣布與陳晨威簽下3年合約，含激勵獎金總值2505萬，今年月薪53萬、逐年增加為61萬、68萬。

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回顧上季表現，陳晨威認為，「去年算是滿意，有點超乎預期，沒想過長打有這麼好的成績，主要把揮棒延展性做好，沒想到會有這個成績，去年12強跟賽季時間很近，整體感覺不會跑掉太多。」

迎接新球季開打，陳晨威坦言，「希望穩定的維持，不敢說今年要有多大的突破，跟去年不要差太多，在一定數據內保持穩定，不會把長打想法拉高，以去年的模式去走。」

去年首次單季全壘打產量達到雙位數，陳晨威直言，「不是為了長打做調整，而是讓自己用更舒服的方式去打，去年結果是好的，不用特別改變，守備方面不會有太大壓力，主要是打擊有穩定輸出。」

陳晨威提到，「外野手是需要火力，上壘率對我來說比較重要，盜壘與壘間破壞性，是我的優勢，今年盜壘次數有目標，無論是單季或是盜壘王連霸，都可以去突破，去年球隊全壘打產量變少，長打是最直接得分，少了朱育賢多少會有影響，就看有沒有年輕球員可以頂上來，相信球隊還是很有競爭力。」

關鍵字： 中職樂天桃猿

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