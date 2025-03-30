樂天連2年主場開幕遇延賽　古久保無奈苦笑



▲樂天桃猿日籍總教練古久保健二。（圖／樂天桃猿提供）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿原訂今日在桃園主場開幕戰交手味全龍，但天公不作美，比賽被迫延期，樂天日籍總教練古久保健二受訪時，開玩笑說是不是做了什麼不好的事。

今日樂天主場開幕戰，因雨改到6月28日周六下午5點補賽，樂天去年因桃園球場工程，改到新莊球場比賽，但當時因新莊球場下雨，結果也沒打成，也是連續2年開幕首戰因雨延賽。

球隊連續2年在開幕賽碰到下雨延賽，古久保健二苦笑說，「是不是做了什麼不好的事」，不過媒體則回應：「遇水則發」，也讓他笑了出來。

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開季僅帶威能帝（Pedro Fernandez）與魔神樂（Marcelo Martinez）兩名洋投，古久保健二表示，「先確定三場先發投手，除了威能帝與魔神樂，還有黃子鵬，其他還在做安排。」

至於牛棚戰力方面，古久保健二提到，「朱承洋今年傷後回歸，投球很有力量，呂詠臻以牛棚為主，表現滿不錯，給他什麼任務都可以勝任。」

另外，古久保健二也說，「馬傑森希望他可以維持春訓的好表現，廖健富簽下5年長約，希望他能持續有所成長，站穩球隊中心打線，把握住機會，可以穩定出賽，能進到開季名單，都是證明春訓努力得到成果，希望每個人好好表現。」