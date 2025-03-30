葉總安排感受一軍實戰　19歲菜鳥曾聖安回主場先發



▲曾聖安。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／桃園報導

味全龍19歲新秀外野手曾聖安今年春訓表現不俗，被球隊放進開季一軍名單，今日味全與樂天桃猿之戰，比賽因雨延期，味全總教練葉君璋透露，下禮拜有機會在主場先發上陣。

去年曾聖安在首輪獲得味全龍指名，官辦熱身賽表現不差，獲得教練團肯定，開季被列入一軍，並且有機會排在球隊開幕先發。

今日原先味全安排新加盟的朱育賢與陳子豪，分別先發鎮守左、右外野，可惜賽事因雨延期。

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談到曾聖安，葉君璋透露，「原本有想過讓曾聖安先發，但考量魔神樂（Marcelo Martinez）的能力，而且是左投，先讓曾聖安在旁邊看一場，接下來才會先發，如果下一場是右投先發，這樣就有機會直接先發。」

味全4月2日到4月6日都在天母主場出賽，曾聖安很有可能初登場，葉君璋也說，「去年曾聖安連二軍都沒有打過，也是要讓他感受一下，在一軍比賽真實的感受。」

另外，除了曾聖安之外，前天葉君璋也有說明，外野手挑了冉承霖，沒有選擇林孝程或是張祐銘，是考量冉承霖在守備與速度上的多功能性，角色比較多元，張祐銘狀況也不錯，不過這只是開季名單，後面還是會視狀況調整。