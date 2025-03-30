運動雲

>

葉總安排感受一軍實戰　19歲菜鳥曾聖安回主場先發

▲味全龍隊曾聖安。（圖／味全龍隊提供）
▲曾聖安。（圖／味全龍隊提供） 

記者陳立勳／桃園報導

味全龍19歲新秀外野手曾聖安今年春訓表現不俗，被球隊放進開季一軍名單，今日味全與樂天桃猿之戰，比賽因雨延期，味全總教練葉君璋透露，下禮拜有機會在主場先發上陣。

去年曾聖安在首輪獲得味全龍指名，官辦熱身賽表現不差，獲得教練團肯定，開季被列入一軍，並且有機會排在球隊開幕先發。

今日原先味全安排新加盟的朱育賢與陳子豪，分別先發鎮守左、右外野，可惜賽事因雨延期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到曾聖安，葉君璋透露，「原本有想過讓曾聖安先發，但考量魔神樂（Marcelo Martinez）的能力，而且是左投，先讓曾聖安在旁邊看一場，接下來才會先發，如果下一場是右投先發，這樣就有機會直接先發。」

味全4月2日到4月6日都在天母主場出賽，曾聖安很有可能初登場，葉君璋也說，「去年曾聖安連二軍都沒有打過，也是要讓他感受一下，在一軍比賽真實的感受。」

另外，除了曾聖安之外，前天葉君璋也有說明，外野手挑了冉承霖，沒有選擇林孝程或是張祐銘，是考量冉承霖在守備與速度上的多功能性，角色比較多元，張祐銘狀況也不錯，不過這只是開季名單，後面還是會視狀況調整。

關鍵字： 中職味全龍棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

替陳志杰訂出改造計畫　葉總建議瘦身減少負擔

替陳志杰訂出改造計畫　葉總建議瘦身減少負擔

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

開幕戰壓制兄弟證明健康　布雷克本季有「專注」課題

開幕戰壓制兄弟證明健康　布雷克本季有「專注」課題

開幕戰6分大局解決兄弟　餅總：我們是幸運的一方

開幕戰6分大局解決兄弟　餅總：我們是幸運的一方

獅象大巨蛋4萬人滿場　打破中職開幕戰紀錄

獅象大巨蛋4萬人滿場　打破中職開幕戰紀錄

「賓士哥」不習慣PitchCom　布雷克看狀況使用

「賓士哥」不習慣PitchCom　布雷克看狀況使用

先把選球做好　林安可注重細節：結果不會太差

先把選球做好　林安可注重細節：結果不會太差

努力追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」

努力追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」

守備特訓腳步變靈活　陳聖平打擊不「抬腳」

守備特訓腳步變靈活　陳聖平打擊不「抬腳」

樂天公布第二波談薪　廖健富5年總值4100萬、陳晨威簽3年

樂天公布第二波談薪　廖健富5年總值4100萬、陳晨威簽3年

【有逃但不多】大閘蟹冷凍庫逃脫到一半就被凍昏惹XD

熱門新聞

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

賈吉三響砲！洋基開賽「3球」煙火秀寫歷史　單場猛敲9轟隊史首見

勇士留「前場大物」庫明加不必砸重金？　美媒曝關鍵原因

佐佐木朗希控球又失準　美媒警告：MLB打者將無視第二球種

叫李雅英來作陪遭炎上　TPBL會長莊瑞雄道歉：不該物化女性

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張建偉要李雅英坐腿上　莊瑞雄歉網仍轟

2兄弟寫開幕賽最大落敗分差　平野明天受訪

3賈吉三響砲！洋基3球煙火秀寫歷史

4勇士留「前場大物」不必砸重金？

5美媒警告：朗希第二球種恐被無視

最新新聞

1敬遠失策　老虎教頭堅持不給大谷打

2葉總安排感受一軍　曾聖安回主場先發

3對大谷投出保送　前田健太遺憾

4朗希遭提前換下　自評技術不足

5巨人鄧愷威3A首戰好投　9球飆2K最速155公里

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366