DAZN攜手樂天打造「應猿區」　協力桃園市府斥資8千萬升級轉播



▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）

記者陳立勳／桃園報導

運動串流平台DAZN與樂天桃猿攜手合作多年，今年匯聚多方資源，結合科技、社群與創新內容，打造「應猿區」。

DAZN台灣區總經理鄧儒宗強調，「感謝各界領頭羊的支持，讓DAZN創造嶄新的行銷模式，持續突破傳統框架，一步一腳印為台灣體育發展貢獻心力。」

DAZN率先與新竹御嵿攻城獅籃球隊合作，在攻城獅主場啟動球迷獨一無二的加油專屬「瘋區」，為熱血球迷創造全新的應援體驗，DAZN 再度升級應援規格，與樂天桃猿合作更緊密，於樂天桃園棒球場一壘側東R區，正式誕生棒球應猿聖地「DAZN 瘋區」！

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樂天桃猿副董事長兼執行長牧野幸輝表示，「這次跨界合作是完美嘗試，將運動賽事的激情與娛樂體驗相融合，未來 DAZN 瘋區將帶來更多驚喜。」

新竹御嵿攻城獅張樹人總經理也表示，「感謝 DAZN 促成這次合作，讓籃球迷走進棒球場，也讓棒球迷體驗籃球場的熱情，期待三方合作激盪出更大的火花！」



▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）

樂天桃猿「DAZN 瘋區」共有210席座位，結合音樂、燈光與互動體驗，讓球迷徹底沉浸在熱血沸騰的加油氛圍，不論是揮舞加油棒、與樂天女孩同聲吶喊。

DAZN與樂天桃猿合力打造全新「樂天女孩打卡牆」，讓球迷近距離與最愛的啦啦隊成員合影。韓援三本柱，廉世彬、河智媛、禹洙漢，以及活力四射的小葳葳、小紫等超人氣女孩集結，絕對是球場內最吸睛的應援熱點。

桃園市政府攜手樂天桃猿與DAZN斥資8千萬新台幣，打造台灣首座「棒球場室內副控中心」，全面升級棒球轉播技術，為球迷帶來前所未有的極致觀賽體驗。

此次將配備12台全新攝影機，其中包括全台僅有的122倍最高倍率鏡頭2台，可遠距離清晰捕捉比賽細節，以及6台高速攝影機，將以最細膩、最震撼的畫面呈現，確保球迷不錯過每一個精彩瞬間。

桃園市體育局長許彥輝表示，「DAZN不僅長期轉播樂天桃猿棒球隊的賽事，更持續深耕桃園，這份努力令人感動， 2025年讓我們一起瘋棒球！」

透過名衍運動行銷公司深耕台灣體育市場，透過精準的運動行銷策略，DAZN串聯企業與賽事資源，吸引更多品牌投入體育產業，共同提升台灣運動產業的影響力。名衍行銷黃成翰總經理表示，「我們與 DAZN 擁有相同的願景，致力推動國際級體育賽事，期待攜手打造更蓬勃發展的體育環境！」

DAZN積極拓展跨界合作，為運動注入更多創新元素！不僅與浮現音樂祭攜手，融合運動與音樂，吸引年輕族群關注體育文化，浮現音樂祭執行長陳信宏表示，「音樂與運動的結合，帶給觀眾全新的沉浸式體驗，進一步拓展體育的影響力。」

此外，DAZN也與席伊麗床墊合作，在桃園樂天球場打造運動行銷新亮點，席伊麗資深客戶經理吳先一指出，「雙方合作讓品牌與運動深度連結，不僅提升球迷觀賽體驗，也讓更多人認識席伊麗對運動健康的支持。」

DAZN更進一步與SPORTS NATION運動餐廳合作，讓球迷不只享受精彩比賽，更能大啖美食，沉浸於視覺與味覺的雙重饗宴，SPORTS NATION 行銷經理王宗浩則說，「未來每月一次的 DAZN之夜，當晚將播放 DAZN 精選賽事，球迷可邊用餐邊享受高張力比賽，並推出雙方會員互惠方案，服務更多球迷！」



▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）