運動雲

>

DAZN攜手樂天打造「應猿區」　協力桃園市府斥資8千萬升級轉播

▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）
▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）  

記者陳立勳／桃園報導

運動串流平台DAZN與樂天桃猿攜手合作多年，今年匯聚多方資源，結合科技、社群與創新內容，打造「應猿區」。

DAZN台灣區總經理鄧儒宗強調，「感謝各界領頭羊的支持，讓DAZN創造嶄新的行銷模式，持續突破傳統框架，一步一腳印為台灣體育發展貢獻心力。」

DAZN率先與新竹御嵿攻城獅籃球隊合作，在攻城獅主場啟動球迷獨一無二的加油專屬「瘋區」，為熱血球迷創造全新的應援體驗，DAZN 再度升級應援規格，與樂天桃猿合作更緊密，於樂天桃園棒球場一壘側東R區，正式誕生棒球應猿聖地「DAZN 瘋區」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿副董事長兼執行長牧野幸輝表示，「這次跨界合作是完美嘗試，將運動賽事的激情與娛樂體驗相融合，未來 DAZN 瘋區將帶來更多驚喜。」

新竹御嵿攻城獅張樹人總經理也表示，「感謝 DAZN 促成這次合作，讓籃球迷走進棒球場，也讓棒球迷體驗籃球場的熱情，期待三方合作激盪出更大的火花！」

▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）
▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）  

樂天桃猿「DAZN 瘋區」共有210席座位，結合音樂、燈光與互動體驗，讓球迷徹底沉浸在熱血沸騰的加油氛圍，不論是揮舞加油棒、與樂天女孩同聲吶喊。

DAZN與樂天桃猿合力打造全新「樂天女孩打卡牆」，讓球迷近距離與最愛的啦啦隊成員合影。韓援三本柱，廉世彬、河智媛、禹洙漢，以及活力四射的小葳葳、小紫等超人氣女孩集結，絕對是球場內最吸睛的應援熱點。

桃園市政府攜手樂天桃猿與DAZN斥資8千萬新台幣，打造台灣首座「棒球場室內副控中心」，全面升級棒球轉播技術，為球迷帶來前所未有的極致觀賽體驗。

此次將配備12台全新攝影機，其中包括全台僅有的122倍最高倍率鏡頭2台，可遠距離清晰捕捉比賽細節，以及6台高速攝影機，將以最細膩、最震撼的畫面呈現，確保球迷不錯過每一個精彩瞬間。

桃園市體育局長許彥輝表示，「DAZN不僅長期轉播樂天桃猿棒球隊的賽事，更持續深耕桃園，這份努力令人感動， 2025年讓我們一起瘋棒球！」

透過名衍運動行銷公司深耕台灣體育市場，透過精準的運動行銷策略，DAZN串聯企業與賽事資源，吸引更多品牌投入體育產業，共同提升台灣運動產業的影響力。名衍行銷黃成翰總經理表示，「我們與 DAZN 擁有相同的願景，致力推動國際級體育賽事，期待攜手打造更蓬勃發展的體育環境！」

DAZN積極拓展跨界合作，為運動注入更多創新元素！不僅與浮現音樂祭攜手，融合運動與音樂，吸引年輕族群關注體育文化，浮現音樂祭執行長陳信宏表示，「音樂與運動的結合，帶給觀眾全新的沉浸式體驗，進一步拓展體育的影響力。」

此外，DAZN也與席伊麗床墊合作，在桃園樂天球場打造運動行銷新亮點，席伊麗資深客戶經理吳先一指出，「雙方合作讓品牌與運動深度連結，不僅提升球迷觀賽體驗，也讓更多人認識席伊麗對運動健康的支持。」

DAZN更進一步與SPORTS NATION運動餐廳合作，讓球迷不只享受精彩比賽，更能大啖美食，沉浸於視覺與味覺的雙重饗宴，SPORTS NATION 行銷經理王宗浩則說，「未來每月一次的 DAZN之夜，當晚將播放 DAZN 精選賽事，球迷可邊用餐邊享受高張力比賽，並推出雙方會員互惠方案，服務更多球迷！」

▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）
▲DAZN攜手樂天桃猿打造「應猿區」。（圖／DAZN提供）  

關鍵字： 中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

樂天綁約5年跨過FA門檻　廖健富：球隊滿有誠意

樂天綁約5年跨過FA門檻　廖健富：球隊滿有誠意

葉總安排感受一軍實戰　19歲菜鳥曾聖安回主場先發

葉總安排感受一軍實戰　19歲菜鳥曾聖安回主場先發

替陳志杰訂出改造計畫　葉總建議瘦身減少負擔

替陳志杰訂出改造計畫　葉總建議瘦身減少負擔

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

開幕戰壓制兄弟證明健康　布雷克本季有「專注」課題

開幕戰壓制兄弟證明健康　布雷克本季有「專注」課題

開幕戰6分大局解決兄弟　餅總：我們是幸運的一方

開幕戰6分大局解決兄弟　餅總：我們是幸運的一方

獅象大巨蛋4萬人滿場　打破中職開幕戰紀錄

獅象大巨蛋4萬人滿場　打破中職開幕戰紀錄

「賓士哥」不習慣PitchCom　布雷克看狀況使用

「賓士哥」不習慣PitchCom　布雷克看狀況使用

先把選球做好　林安可注重細節：結果不會太差

先把選球做好　林安可注重細節：結果不會太差

努力追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」

努力追趕潘傑楷　林子豪生日許願「健康打滿」

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門新聞

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

佐佐木朗希控球又失準　美媒警告：MLB打者將無視第二球種

兄弟改寫開幕賽最大落敗分差　平野惠一明天再受訪

賈吉三響砲！洋基開賽「3球」煙火秀寫歷史　單場猛敲9轟隊史首見

勇士留「前場大物」庫明加不必砸重金？　美媒曝關鍵原因

叫李雅英來作陪遭炎上　TPBL會長莊瑞雄道歉：不該物化女性

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張建偉要李雅英坐腿上　莊瑞雄歉網仍轟

2美媒警告：朗希第二球種恐被無視

3兄弟寫開幕賽最大落敗分差　平野明天受訪

4賈吉三響砲！洋基3球煙火秀寫歷史

5勇士留「前場大物」不必砸重金？

最新新聞

1張奕中職一軍初先發準備好迎戰兄弟

2梁嘉音像第2個媽媽　湯書淳滿滿感謝

3江坤宇失誤　平野：洋基也會失誤

4平野惠一澄清生氣傳聞

5舒治浩改滑球握法　首次開季一軍

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366