舒治浩改變滑球握法　首次擠進開季一軍「不容易」



▲舒治浩。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿20歲投手舒治浩今年改變滑球握法，成為新武器，首次獲得開季一軍機會，舒治浩開心地說，「是一個肯定。」

去年舒治浩一軍出賽9場，投了7.2局，有7次三振，卻有8次四死球，防禦率3.68，今年官辦熱身賽4場登板，投了3.2局，有1次三振，1次四壞球，防禦率4.91。

先前樂天日籍投手教練川岸強指出，舒治浩今年好球率有提升，以前主要是用變速球與曲球，今年多用一顆滑球，並且改變握法，如今有辦法用這顆球搶到好球數。

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被問到滑球改變握法，舒治浩解釋，「之前主要都是投彈指曲球與指叉球，後來多練滑球，但投不太出來，透過儀器檢測，看要怎麼投比較好，多數人投滑球是在握在縫線上，但我握在縫線上，反而會吃不到球的感覺，川岸強教練建議我可以握法像直球，但稍微斜一點，有比較好的效果。」

舒治浩認為，「去年滑球不太用會拿來用，因為覺得出手空空，現在慢慢能投進好球帶，原本變化球都是屬於縱向，今年剛好搭配多一個橫向變化的滑球，有跟教練討論，確實比較好搭配。」

高中畢業於台北市陽明高中，舒治浩首次開季擠進一軍，他坦言，「去年原本有機會開季一軍，但開打前幾場投到爆掉，今年開季在一軍，也不會想太多，確實滿不容易，畢竟我也不是名校出身，是一個肯定，要好好把握。」