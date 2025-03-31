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統一獅打造童趣樂園　「幾米」馬戲表演搬進台南球場

▲統一獅隊攜手FOCASA馬戲團打造童趣樂園。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊攜手FOCASA馬戲團打造童趣樂園。（圖／統一球團提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅尚勇主題開幕戰第二彈，4月2日與台南在地水交社文化園區著名FOCASA馬戲團合作，把融合知名兒童繪本作家「幾米」作品元素的馬戲表演首次帶進台南棒球場。

4月2日獅猿二連戰首場，賽前場外活動將有雜技人員踩高蹺與球迷朋友互動，持當日賽事票券即可憑票根兌換小丑紅鼻子（限量1000份送完為止），除可於賽事中戴上紅鼻子將歡樂氛圍感拉滿，且享受雙重好康，即日起至4月27日前凡攜帶小丑紅鼻子至水交社文化園區，將獨享FOCASA馬戲園區入園專屬優惠。

當日賽前場內表演，將由FOCASA馬戲團帶來精彩表演，帶給球迷朋友不同饗宴，而開球儀式將與統一獅吉祥物萊恩共同呈現，展示特別的馬戲技巧，同時為球賽揭開歡樂序幕。

為了讓球迷感受馬戲團不同魅力，在賽事進行的換局之間也將有球團與FOCASA共同規劃的馬戲表演及活動，進場的球迷朋友除了可以欣賞球賽也可享受馬戲團帶來的樂趣，球迷朋友們千萬不能錯過。

FOCA 福爾摩沙馬戲團成立於2011年，結合傳統文化、在地文化、街頭文化及劇場藝術的當代馬戲藝術團體。FOCA 團員來自各種不同的表演領域，包括特技、雜耍、街舞、當代舞蹈、武術、戲劇等，為國內唯一擁有超過 20 位正職團員的當代馬戲團隊。

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FOCA 以多角化的經營模式，創下許多台灣馬戲的紀錄。不但是第一個登上愛丁堡藝穗節和外亞維儂藝術節的臺灣馬戲團，也是首個進行海外巡迴的台灣馬戲團。

3月28日至4月27日期間，FOCASA馬戲團於鄰近台南棒球場的水交社文創基地搭建主題馬戲園區，結合知名繪本作家幾米、雲門舞集林懷民老師共同製作「幾米男孩的100次勇敢」主題馬戲園區，園區內有一座巨大馬戲帳篷、一齣90分鐘馬戲定目劇、八項戶外主題專區。

▲統一獅隊攜手FOCASA馬戲團打造童趣樂園。（圖／統一球團提供）
▲統一獅隊攜手FOCASA馬戲團打造童趣樂園。（圖／統一球團提供） 

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅棒球

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