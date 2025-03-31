富邦悍將加強培育二軍　力邀日職阪神名將來台客座



▲富邦悍將客座教練久慈照嘉與副領隊林威助。（圖／富邦悍將提供）

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將加強二軍農場培育，今日宣布邀請前阪神虎資深教練久慈照嘉來到台灣擔任二軍客座教練，指導悍將二軍內野守備及跑壘觀念，富邦悍將副領隊兼農場主管林威助表示，久慈教練有豐富的經驗，邀請久慈教練來台客座，希望幫助悍將二軍選手成長。

久慈照嘉職棒生涯效力於中日龍隊與阪神虎隊，並曾獲得央聯新人王，選手時期以守備見長。

退役後任阪神虎隊內野守備教練有超過10年的資歷，專責內野守備及跑壘訓練，培養出許多優秀的選手，久慈教練也曾在2013年時來到台灣，在中職舉辦的冬季聯盟擔任中職聯隊客座教練，目前則擔任神戸國際大學附屬高校的女子棒球隊教練。

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本次悍將邀請久慈照嘉來到台灣擔任二軍客座教練，並已於昨日加入二軍球隊訓練，主要擔任內野守備教練的客座指導，以及包括基本跑壘觀念的分享，預計在悍將二軍擔任客座教練一個月。

另外悍將二軍日前已有根岸涼與二宮衣沙貴二位日本投手加入，兩人都曾在今年年初代表日本微風隊參加加勒比海大賽，二宮衣沙貴去年曾效力日職二軍靜岡kufu HAYATE，加入悍將二軍後二宮衣沙貴主要擔任先發投手，根岸涼則定位牛棚，期待兩人與悍將一同成長，共同為球隊貢獻。



▲富邦悍將客座教練久慈照嘉。（圖／富邦悍將提供）