運動雲

>

富邦悍將加強培育二軍　力邀日職阪神名將來台客座

▲富邦悍將客座教練久慈照嘉與副領隊林威助。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將客座教練久慈照嘉與副領隊林威助。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將加強二軍農場培育，今日宣布邀請前阪神虎資深教練久慈照嘉來到台灣擔任二軍客座教練，指導悍將二軍內野守備及跑壘觀念，富邦悍將副領隊兼農場主管林威助表示，久慈教練有豐富的經驗，邀請久慈教練來台客座，希望幫助悍將二軍選手成長。

久慈照嘉職棒生涯效力於中日龍隊與阪神虎隊，並曾獲得央聯新人王，選手時期以守備見長。

退役後任阪神虎隊內野守備教練有超過10年的資歷，專責內野守備及跑壘訓練，培養出許多優秀的選手，久慈教練也曾在2013年時來到台灣，在中職舉辦的冬季聯盟擔任中職聯隊客座教練，目前則擔任神戸國際大學附屬高校的女子棒球隊教練。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次悍將邀請久慈照嘉來到台灣擔任二軍客座教練，並已於昨日加入二軍球隊訓練，主要擔任內野守備教練的客座指導，以及包括基本跑壘觀念的分享，預計在悍將二軍擔任客座教練一個月。

另外悍將二軍日前已有根岸涼與二宮衣沙貴二位日本投手加入，兩人都曾在今年年初代表日本微風隊參加加勒比海大賽，二宮衣沙貴去年曾效力日職二軍靜岡kufu HAYATE，加入悍將二軍後二宮衣沙貴主要擔任先發投手，根岸涼則定位牛棚，期待兩人與悍將一同成長，共同為球隊貢獻。

▲富邦悍將客座教練久慈照嘉。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將客座教練久慈照嘉。（圖／富邦悍將提供） 

關鍵字： 中職富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

生涯首奪單場MVP　林培緯：謝謝餅總相信我

生涯首奪單場MVP　林培緯：謝謝餅總相信我

林培緯關鍵長打超前　統一6比3逆轉台鋼開季2連勝

林培緯關鍵長打超前　統一6比3逆轉台鋼開季2連勝

統一獅主場首戰結合在地　近200人管弦樂團聯合表演

統一獅主場首戰結合在地　近200人管弦樂團聯合表演

陳傑憲感謝球迷愛戴　蔡其昌現身統一獅主場開幕

陳傑憲感謝球迷愛戴　蔡其昌現身統一獅主場開幕

舒治浩找出滑球新握法　首次擠進開季一軍「不容易」

舒治浩找出滑球新握法　首次擠進開季一軍「不容易」

陳晨威盜壘再「突破」　看朱育賢離隊：樂天還是很有競爭力

陳晨威盜壘再「突破」　看朱育賢離隊：樂天還是很有競爭力

樂天連2年主場開幕遇延賽　古久保無奈苦笑

樂天連2年主場開幕遇延賽　古久保無奈苦笑

DAZN攜手樂天打造「應猿區」　協力桃園市府斥資8千萬升級轉播

DAZN攜手樂天打造「應猿區」　協力桃園市府斥資8千萬升級轉播

樂天綁約5年跨過FA門檻　廖健富：球隊滿有誠意

樂天綁約5年跨過FA門檻　廖健富：球隊滿有誠意

葉總安排感受一軍實戰　19歲菜鳥曾聖安回主場先發

葉總安排感受一軍實戰　19歲菜鳥曾聖安回主場先發

高樓無邊際泳池遇強震猛搖　度假情侶驚見水牆狂瀉！

熱門新聞

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐

2朗希難解決打者　主帥點關鍵缺陷

3張峻瑋接受日本電視台訪問

4張建偉要李雅英坐腿上　莊瑞雄歉網仍轟

5兄弟隊長王威晨提前傷退　王政順代打全壘打

最新新聞

1「50轟50盜」親簽紀念卡破3千萬

2不敵19歲新星！喬科維奇生涯100冠夢碎

3統一獅童趣樂園　馬戲表演搬進台南球場

4平野惠一扛中華隊教練？他說出使命

5杜蘭特嚴重扭傷　打完太陽最終戰？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366