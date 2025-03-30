林培緯關鍵長打超前　統一6比3逆轉台鋼開季2連勝



▲統一獅隊林培緯揮出逆轉二壘打。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅30日在台南主場開幕戰對上台鋼雄鷹，雙方皆由左手洋投先發，統一梅賽斯（C.C.Mercedes）對決台鋼艾速特（Eric Stout），此役台鋼比賽前半段取得3分優勢，但統一第6局發動猛攻，其中林培緯揮出逆轉比數二壘打，終場統一6比3打敗台鋼，拿下開季2連勝。

本場台鋼第2局率先得分，魔鷹（Steven Moya）靠著三壘方向內野安打上壘，張肇元掃出中外野深遠二壘打，魔鷹想要得分，卻在本壘前遭到回傳球觸殺出局，張肇原靠著趁傳上到三壘，後面吳念庭擊出二壘滾地球刺殺，但有1分打點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鋼4局上重啟攻勢，魔鷹、張肇元串連安打，吳念庭敲出中外野安打，一棒送回2分，幫助球隊取得3分領先。

4局下統一打破鴨蛋，林安可轟出右外野陽春全壘打，前5局統一追到2分差。

梅賽斯投完5局下場，用了83球，59個好球，被擊出6支安打，送出5次三振，失掉3分自責分。

統一6局下展開反攻，蘇智傑率先擊出二壘打，林安可遭到觸身球保送，接著潘傑楷敲出右外野安打，先打下1分，同時藉由對方回傳失誤，統一攻上二、三壘，下一棒林培緯適時補上左外野二壘打，有2分打點，統一反超比數，並且打退艾速特。

艾速特總計5.1局，用了96球，63個好球，被敲出9支安打，包括1發全壘打，投出4次三振，1次觸身球，丟4分，3分自責分，承擔最後敗投。

8局下台鋼換投伍祐城，一上來先四壞球保送陳傑憲，接著又被林安可擊出右半邊安打，台鋼右外野手曾昱磬發生接球失誤，陳傑憲跑回本壘得分，林安可衝上三壘，接著陳聖平再擊出安打，有1分打點，最後統一3分差勝出。