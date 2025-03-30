統一獅主場首戰結合在地　近200人管弦樂團聯合表演



▲統一獅隊主場首戰結合在地管弦樂團。（圖／統一球團提供）

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅今日首場主場賽事，賽前場內及場外皆規劃許多活動和表演，設置闖關活動，今日球團更結合台南在地管弦樂團，安排近200人聯合表演，帶來和過往不同形式的「尚勇」演出。

陣仗如此浩大的管弦樂團由台南市管樂團、永信國小管樂團、南美志工合唱團、港明高中管弦樂團、永華口琴樂團及崇明國中管樂團組成，中西式樂器相互交織，創造出不同類型的「統一尚勇」，合唱團也充滿活力，身穿統一獅橘色法批，舉起加油棒大聲喊口號。

除了管弦樂團，今日五局局間也有嗩吶版本的「統一尚勇」，帶給球迷更特別的「尚勇」音樂饗宴，相信也為表演者留下美好回憶。

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不僅賽前演出精彩，今日場外活動還有尚勇吉祥物應援教學合影會，由萊恩、盈盈、魚頭君、喬治、ㄚ虎跟虎咩帶來最新應援舞蹈，充滿活力的歌曲許多小球迷跟著手舞足蹈，讓球迷加深新的應援曲印象，並透過合影會拉近和球迷間的距離，吸引不少球迷排隊參與，也有球迷帶著魚頭君玩偶及萊恩毛巾一同合影。

場外設置四個闖關活動，只要闖關成功，即可獲得「尚勇選手徽章」，一推出即大受好評，今日活動攤位前依舊大排長龍。

統一獅總經理蘇泰安說，「今日是統一獅台南主場首戰，賽前特別邀請到蔡其昌會長和傑憲進行訪談，讓球迷可以更了解傑憲和會長的想法，賽前也安排台南在地聯合管弦樂團聯合演出，用不同方式展現統一尚勇，相信會為球迷留下最深刻的印象，歡迎球迷今年球季一同進場為統一獅加油。」