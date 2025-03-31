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讚揚林智勝「台灣棒球瑰寶」　魏應充：轉教練發揮影響力

▲▼林智勝引退宣告記者會，右為魏應充。（圖／記者李毓康攝）
▲林智勝與魏應充。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／台北報導

味全龍今天替43歲一壘手「大師兄」林智勝舉辦引退宣告記者會，吸引40家媒體採訪，頂新和德文教基金會創辦人魏應充大讚林智勝是台灣棒球界的瑰寶。

林智勝邁入球員第22個球季，今年球團與林智勝簽下1年球員約，搭配教練約，今年確定是最後一年，球隊也會舉辦引退賽。

今日球團幫林智勝舉辦引退宣告記者會，楊清瓏表示，「每個選手到了一定時間，適當的時機，都要脫下戰袍，從小至今為自己、為學校、為球團、為國家，征戰好幾回，退下第一線還有遠景發展。」

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楊清瓏提到，「林智勝締造304支全壘打，讓後輩努力去突破，除了304轟，2015年創造333，30轟、30盜、3成打擊率，祝福未來林智勝圓滿順利。」

今日魏應充表示，「今天是抱著感恩的心，媒體朋友們為林智勝的引退做紀錄與傳播，今年對於棒壇來說，是很重要的落幕，智勝要退下球員的角色，在過去不只是打擊，為我們棒壇的標竿，還能夠教導後輩，願意發揮專長，在中職棒球歷史上，是一個標竿，也是台灣棒球界的瑰寶。」

魏應充表示，「過去我們一直在努力培育棒球人才，社區棒球與基層棒球，還有女子棒球，再到了職棒，培養棒球人才，為台灣棒球經濟圈努力，希望球員在棒球歷史上，留下英雄的足跡。」

另外，魏應充也說，「林智勝之後卸下球員身分，希望接好棒，也能交好棒，培育棒球人才，在世界棒壇發光發熱，希望他卸下球員身分，將會變成教練，把技能與影響力發揮出來，未來有第二個林智勝與第三個林智勝。」

▲▼林智勝引退宣告記者會，右為中華職棒聯盟秘書長楊清瓏。（圖／記者李毓康攝）
▲林智勝與楊清瓏。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職味全龍棒球

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