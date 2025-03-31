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林智勝直言2千安「不可能」　仍會夢到12年前經典賽輸日本

▲▼林智勝引退宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／台北報導

味全龍今日替43歲林智勝舉辦引退宣告記者會，目前已經是中華職棒全壘打王，離2千安里程碑有一段距離，林智勝笑說不可能達成。

林智勝生涯累積出賽1689場，累計304轟，高居聯盟史上第一，敲出1864支安打，1231分打點，上壘率0.386，長打率0.526，打擊率0.309，並且多次代表中華隊出戰國際賽。

回顧生涯眾多戰役，林智勝坦言，「第一個會先想到的比賽，都是沒有打贏的球賽，會比較在意，會去想怎麼沒有贏球，能力差在哪裡，知道對方跟我們是有差距的。」

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林智勝回想，「生涯最清楚2013年世界棒球經典賽，第9局最後沒有觸殺成功，那場比賽輸了日本，有時候從夢中跑出來，我應該可以做好，那時候是全台灣人的痛，差一點點就能贏日本隊。」

同時林智勝透露，「去年到了12強，記得當天跟陳鏞基與胡金龍在酒吧看12強比賽，有很多球迷，看到最後再見雙殺，大家都超High，想說學弟們終於做到了，幫我們做到，未來還有更長的路，希望讓台灣棒球更強。」

林智勝也說，「從小的努力 展現給球迷看是正常的 永遠都是差一點點的比賽，讓人印象深刻，2015年我在所有個人獎項都是第二名 ，但沒有特別想什麼，以團隊為主，想要拿冠軍，那時候球隊非常團結，不會去在意個人獎項，目標就是冠軍，但還是會比較遺憾，不過最後拿到年度最有價值球員。」

距離生涯千安還有一段距離，林智勝笑說，「目標2千安，不可能，但這只是給我場上有更大的動力，維持能力在場上奔跑。」

今年季後即將引退，林智勝表示，「引退第一個首要任務，是把教練當好，教練不好當，要顧的是全部選手，要面對每個人不同的心情，選手去看選手角度不一樣，教練也是做了才知道，沒有那麼簡單，必須付出所有心力，會不會成功不知道，但要先有行動去指導。」

林智勝還說，「要讓味全體系變得更棒，更好，另一批選手可以頂替上來 ，任何球隊不能打贏我們的感覺，舉辦公益高爾夫球公益賽， 募款基金幫助原棒協小朋友，無論是器材與心理層面，像是今年味全請了2個心理老師，幫我們心理輔導，有很大幫助， 讓選手心理更強大，面對困難不會沒有信心，只要有信心都可以解決。」

▲▼林智勝引退宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝）  

關鍵字： 中職味全龍棒球

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