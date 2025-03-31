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引退同梯胡金龍開幕戰建功　林智勝：我很有壓力

記者陳立勳／台北報導

味全龍43歲一壘手林智勝今天舉辦引退宣告記者會，味全領隊丁仲緯透露球隊與林智勝簽下1年球員約，附帶2年教練約，其中好友胡金龍今年同樣季後引退，或許有機會兩人在總冠軍戰碰頭，林智勝直呼，「這是很好的話題。」

林智勝今年季後引退，而統一7-ELEVEn獅41歲胡金龍也選擇今年季後引退，上周胡金龍提到，如果與林智勝在總冠軍戰遇到，應該會很有趣，如果可以拿到總冠軍，這是最完美的。

▲▼林智勝引退宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝） 

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上周末開幕戰胡金龍代打敲出3分打點二壘打，兩人有機會在總冠軍戰交手，林智勝笑說，「我很有壓力，如果打不好怎麼辦，這是很好的話題，對我們也是很棒的回憶 如果可以這樣 我們會很努力拚到總冠軍戰門票。」

過去幾年都在思考引退，林智勝坦言，「每年打不好的時候，會懷疑自己還可不可以，但是跟隊友們聊完，球季結束自主訓練，狀態又非常好，代表再累還撐得住，覺得還可以，去年年底有跟拿莫．伊漾說，直到2月開訓，媒體報導出來，他才真正相信。」

另外，對於引退這件事情，林智勝透露，「家人說很好啊，終於喔，一年才看到2個月，小孩子成長都沒看到，家人蠻同意，也跟我說辛苦了，沒有太多傷感，平靜看待這件事。」

▲▼林智勝引退宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）
▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝） 

關鍵字： 中職味全龍棒球影音

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