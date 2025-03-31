林智勝擔心大巨蛋坐不滿　引退賽與洪總奇妙緣分

記者陳立勳／台北報導

味全龍43歲「大師兄」林智勝今天舉辦引退宣告記者會，引退系列賽對手是台鋼雄鷹，林智勝擔心到時候大巨蛋坐不滿。

今日味全宣布林智勝引退系列賽將於台北大巨蛋舉辦，日期是9月5日到9月7日，對手是台鋼雄鷹，林智勝表示，「剛好排行程，最後一次大巨蛋就是對台鋼，就是按照球團安排，高雄澄清湖球場有一定的回憶，是第一次上場的地方，希望有機會，可以在那邊，簡單的儀式就好。」

引退系列賽在大巨蛋，林智勝開玩笑說，「我怕坐不滿，不知道怎麼辦，是不是要唱歌，大巨蛋可能會有更多人去，希望LA new與Lamigo桃猿球迷一起來，一起回來看我打最後3場比賽。」

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▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝）

決定今年季後引退，林智勝坦言，「心情其實蠻平靜，也想了4年，原本以為今天會哭，結果也沒有，只是一個謝幕，把球員身份卸下，往另一個目標前進，今年對我來說，好好在球場上享受每一個時刻，因為卸下球員之後，轉教練就不會再感受到了。」

至於未來轉任教練，有沒有想要當國家隊教練，林智勝直言，「自己希望是不會，可能我還沒有到那個層級，未來不知道，有些東西從最低慢慢做，才會知道怎麼做，怎麼去訓練球員，這是需要經驗，轉任教練的時候才能體會，要自己去體會。」

2003年代訓選秀會被La New熊第1指名選進，今年第22個球季，林智勝表示，「代訓選秀第一個被選到，最後一個退 ，剛好在最艱難的時候堅持下來，其實也有很球員堅持下來，我運氣比較好，可以打這麼久，我覺得蠻幸運，已經很幸福 。」

引退系列賽對手台鋼總教練洪一中正好是昔日恩師，林智勝認為，「緣分本來就是這樣，有時候覺得人離你很遠，其實就在你旁邊。」

至於引退系列賽，有沒有想要看到的人，林智勝想了想，「還真沒有想過 球迷來看比較重要，自己家人一定會來。」

味全領隊丁仲緯透露球隊與林智勝簽下1年球員約，附帶2年教練約，林智勝提到，「有出國進修計畫，與經紀公司討論過，希望更快投入教練這個工作，可以學到新的東西，可以去教小朋友，畢竟我沒有出國打球，還是要去看一下，如果可以整合起來，變成自己的東西是最好，給小朋友的東西比較直接。」



▲林智勝今年季後引退。（圖／記者李毓康攝）