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觸身球砸中林安可「沒惡意」　艾速特解釋退場沒與隊友擊掌

記者陳立勳／天母報導

台鋼雄鷹上周日本季首戰3比6遭到統一7-ELEVEn獅逆轉，台鋼洋投艾速特（Eric Stout）第6局觸身球丟到林安可，引發對手教練團不滿，艾速特今日受訪時強調沒有惡意。

3月31日艾速特面對獅隊，先發5.1局，用了96球，63個好球，被敲出9支安打，包括1發全壘打，投出4次三振，1次觸身球，丟4分，3分自責分，承擔最後敗投。

談到上周日比賽，艾速特認為，「結局比較可惜，原本希望下場前，球隊可以保持領領先，但有時候結果不是我想要的，球隊幫我攻下3分，也覺得很感謝，希望下次能守住分數。」

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艾速特坦言，「對自己後半段投球內容不是那麼滿意，現在也是本季第一次投超過75球，75球到100球是對球隊最重要的，要多做一些準備。」

同時艾速特提到，「在中華職棒第6局是最難投的，因為5局結束會有一個休息，可能有受到影響，本身第6局丟的分數也比較多，想要克服這一點。」

第6局對前一打席敲出全壘打的林安可投出觸身球，引起場邊球迷鼓譟，獅隊教練團也不太高興，艾速特坦言，「我有注意到，但沒有特別想什麼，因為當下不會想把追平分故意觸身球，遵循投球目標，對林安可投內角球，是解決他最好的方式，投球策略有做些改變，生涯中沒有特別想要丟誰，也沒有惡意，故意想要觸身球。」

艾速特也說，「投球策略都是積極攻擊內角，或許今年還會丟到林安可，或是其他球員，但還是會積極攻擊內角。」

第6局艾速特退場時，轉播畫面捕捉到沒有與隊友擊掌，也引起球迷熱議，艾速特表示，「有看到影片，知道球迷在討論，後來有跟陳柏清解釋，因為我不喜歡輸，當下情緒有點高亢，進去緩和2分鐘之後，就出來幫隊友加油。」

艾速特還說，「接下來會努力改善這部分，情緒對隊友不要那麼大，每次上去投球都是帶有感情，因為很在乎球隊，在乎比賽輸贏，大學的吉祥物是隻鬥牛犬，把自己想像成鬥牛犬，要跟人家比輸贏，會讓我成為更好的選手，在場上的性格，可以去跟人家競爭，一周有7天，其他6天是非常好相處的人，另外一天會專注在場上，就像是與薛茲爾（Max Scherzer）學習，比賽就開啟另一個開關。」

▲台鋼雄鷹洋將艾速特。（圖／台鋼雄鷹提供）
▲台鋼雄鷹洋將艾速特。（圖／台鋼雄鷹提供） 

關鍵字： 中職台鋼雄鷹棒球

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