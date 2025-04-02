「魚雷棒」掀起熱潮　葉總想起早期日本品牌球棒



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

美國職棒近期掀起「魚雷球棒」風潮，包括中華職棒不少球員都有興趣想要試試看，味全龍總教練葉君璋也稍微去瞭解球棒的特性。

今年大聯盟因為不少球員使用魚雷球棒，有很好效果，引起球界熱烈討論，葉君璋表示，「有稍微看一下魚雷球棒的型，的確有一些優勢，並沒有實際打過，只是從影片看，還沒辦法很確定，可以試試看，效果與原理怎麼樣，如果球員適應，也沒有違反規定，那就可以打打看。」

這幾年世界棒球趨勢與科技不斷演變，葉君璋認為，「突破僵局制是可以理解，但像是魚雷球棒，是把甜蜜點往下，確實有一點優勢。」

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葉君璋觀察，「用魚雷球棒會比較不容易打滾地球，離身體比較近，本來會折到的球，現在不會斷，打者可以更安心打，有點像是早期SSK球棒，甜蜜點很靠近裡面，打出去的球，打出去會飛起來，有點類似的感覺。」

棒球運動經過時代有所改變，葉君璋認為，「對棒球推廣是好的，無聊的部分收起來，盡量把3個多小時比賽濃縮，變成比較刺激，或許30年過後，可能會覺得這些改變，都不是很特別。」

葉君璋提到，「現在棒球要離球迷近一點，也不是件壞事，對於傳統的人來說，可能會少了一點樂趣，以前棒球是頭腦比較複雜的人在玩，因為是鬥智，那方面傳統會消失，現在會看到比較多刺激的東西，像是全壘打變多，或是比賽時間變短，也減少牽制，原本在這個環境，可能少了一點什麼。」

不過葉君璋也強調，「這麼多變革之中，可以接受的比較多，但有些東西改變之後更麻煩，包括捕手衝撞，跑線內或是線外，會造成困擾，因為從小養成的習慣，對的事情變成不能做，以前想要為了球隊多拿1分，但那一份連結不見了，這部分需要適應。」