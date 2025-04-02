鋼龍買訓練器材見效　葉總談朱育賢關鍵一擊：經驗還是有差別

記者陳立勳／天母報導

味全龍2日主場開幕戰1比0完封台鋼雄鷹，味全洋投鋼龍（Drew Gagnon）繳出6局無失分優質先發，味全總教練葉君璋透露，「季外有買東西訓練，有達到效果。」



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

本場鋼龍完成6局，總計用了93球，66個好球，被擊出4支零星安打，送出6次三振，1次四壞球，無失分，順利拿到勝投，獲選單場最有價值球員。

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談到鋼龍表現，葉君璋觀察，「今年應該是比過去，提早進入狀況，不管是各方面的球種，都投得滿好，聽說他回去買了一些東西訓練，有達到效果。」

朱育賢今年加入味全，披上龍袍首戰敲出勝利打點，葉君璋認為，「會比賽、有經驗的打者，還是有差別，雖然今天安打沒有很多，但是重要的一局，就可以替球隊帶來勝利。」

不過今天吉力吉撈．鞏冠、朱育賢、劉基鴻、陳子豪打線4連星，12個打數，僅有2支安打，葉君璋坦言，「打擊是沒有那麼容易，頂尖投手與頂尖打者，投手還是比較有利，當然職棒是打120場，可能慢慢調整到位，自然就會打出來。」

本季第一場出賽成功奪勝，葉君璋表示，「希望可以繼續順利，今天投手讓我滿驚艷，除了鋼龍之外，林子昱、陳禹勳陳冠偉，都有調整到位，希望可以繼續保持下去。」