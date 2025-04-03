19歲曾聖安初先發改寫味全隊史紀錄　想追上鞏冠長打力



▲曾聖安。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍19歲外野手曾聖安今年在官辦熱身賽表現不俗，受到教練團肯定，今天將是生涯首度先發出賽，改寫隊史最年輕出賽，曾聖安表示，「想要跟上學長。」

去年曾聖安在首輪獲得味全龍指名，官辦熱身賽表現不差，獲得教練團肯定，開季被列入一軍。

味全外籍打擊教練克魯茲（Tommy Cruz）先前曾提過，如果曾聖安去美國3年，應該可以到大聯盟，味全總教練葉君璋評價，守備、跑壘、打擊都很好，沒有什麼不好的，打擊很有力量，手臂很粗壯，本身訓練也蠻勤。

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沒有在二軍出賽過，曾聖安在今年球隊第2場比賽先發上陣，鎮守右外野，以19歲又6天，打破林辰勳19歲113天紀錄，成為隊史最年輕先發選手，至於聯盟史上最年輕野手先發是富邦悍將外野手孔念恩的18歲又69天。

今天首度先發出賽，曾聖安透露，「學長叫我不要想太多，想法是把該有的表現出來，就是想要進步，想要跟上學長。」

曾聖安提到，「進來職棒之後，各方面都有進步，其實沒有那麼大的壓力，打不好，不會在意太多，但會希望能持續進步，想要提升長打能力，想跟吉力吉撈．鞏冠一樣。」

被葉總稱讚手臂十分粗壯，曾聖安表示，「高中開始就一直有在做重量訓練，隊友柯敬賢、張趙紘、許庭綸也都滿壯碩。」

昨天在場邊看一軍比賽，曾聖安坦言，「感覺很震撼，想像自己如果在場上，應該會很興奮。」