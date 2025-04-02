「轉學生」首場馬上有貢獻　朱育賢老實說：會緊張

記者陳立勳／天母報導

味全龍2日主場開幕戰1比0完封台鋼雄鷹，唯一分數就是新同學朱育賢所打下，賽後朱育賢表示，「老實說滿緊張。」



▲朱育賢貢獻勝利打點。（圖／味全龍隊提供）

今天味全打線只有4支安打，把握第3局攻勢，朱育賢敲出勝利打點，披上龍袍第一場，就有好表現。

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被問到那支致勝安打，朱育賢表示，「現在先把比賽感覺找到，第一場比賽，老實說滿緊張，把自己能力展現出來，想要幫助球隊，以這個方向努力，今天算是好的開始，投手、野手、守備都表現很好，投手在關鍵時刻都能把失分凍結，守備都是很專注在每一顆球，營造出贏球氛圍。」

朱育賢坦言，「畢竟是轉學生，想要幫助球隊，適應這個節奏，流程都不一樣，還是要去適應，要更融入他們，替球隊打下勝利。」

第8局守備上有一顆精彩撲接，沒收對方的短打球，朱育賢提到，「短打就是盡全力去衝，補位就是交給二壘手，試著去做做看，關鍵的守備都會幫助團隊與投手，盡自己最大能力。」

今年味全加入朱育賢與陳子豪，強化整體火力，朱育賢認為，「當作是種動力，換一個環境，關注度會提高，相信陳子豪也是受到很大期待，把自己做好，想要做到更多層面，不是比賽上，還要幫助學弟，節奏如果都在我們這邊，大概知道怎麼去做，自己也在學習，跟隊友切磋，團隊會越來越好。」

另外，今天味全只有4支安打，朱育賢則說，「第一場可能還在調整，大家都滿平均，助攻也能幫助球隊，無論先發或是候補，後面打者也是有機會當英雄，上到打擊區都有機會建功，幫助球隊拿到勝利。」