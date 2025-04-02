運動雲

>

「轉學生」首場馬上有貢獻　朱育賢老實說：會緊張

記者陳立勳／天母報導

味全龍2日主場開幕戰1比0完封台鋼雄鷹，唯一分數就是新同學朱育賢所打下，賽後朱育賢表示，「老實說滿緊張。」

▲味全龍隊朱育賢。（圖／味全龍隊提供）
▲朱育賢貢獻勝利打點。（圖／味全龍隊提供） 

今天味全打線只有4支安打，把握第3局攻勢，朱育賢敲出勝利打點，披上龍袍第一場，就有好表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到那支致勝安打，朱育賢表示，「現在先把比賽感覺找到，第一場比賽，老實說滿緊張，把自己能力展現出來，想要幫助球隊，以這個方向努力，今天算是好的開始，投手、野手、守備都表現很好，投手在關鍵時刻都能把失分凍結，守備都是很專注在每一顆球，營造出贏球氛圍。」

朱育賢坦言，「畢竟是轉學生，想要幫助球隊，適應這個節奏，流程都不一樣，還是要去適應，要更融入他們，替球隊打下勝利。」

第8局守備上有一顆精彩撲接，沒收對方的短打球，朱育賢提到，「短打就是盡全力去衝，補位就是交給二壘手，試著去做做看，關鍵的守備都會幫助團隊與投手，盡自己最大能力。」

今年味全加入朱育賢與陳子豪，強化整體火力，朱育賢認為，「當作是種動力，換一個環境，關注度會提高，相信陳子豪也是受到很大期待，把自己做好，想要做到更多層面，不是比賽上，還要幫助學弟，節奏如果都在我們這邊，大概知道怎麼去做，自己也在學習，跟隊友切磋，團隊會越來越好。」

另外，今天味全只有4支安打，朱育賢則說，「第一場可能還在調整，大家都滿平均，助攻也能幫助球隊，無論先發或是候補，後面打者也是有機會當英雄，上到打擊區都有機會建功，幫助球隊拿到勝利。」

關鍵字： 中職味全龍影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

鋼龍買訓練器材見效　葉總談朱育賢關鍵一擊：經驗還是有差別

鋼龍買訓練器材見效　葉總談朱育賢關鍵一擊：經驗還是有差別

朱育賢披龍袍首戰敲勝打　鋼龍領軍味全1比0完封台鋼

朱育賢披龍袍首戰敲勝打　鋼龍領軍味全1比0完封台鋼

林智勝引退年球棒換品牌　吉力吉撈選棒有偏好

林智勝引退年球棒換品牌　吉力吉撈選棒有偏好

「魚雷棒」需時間驗證　克魯茲感受棒球「商業化」

「魚雷棒」需時間驗證　克魯茲感受棒球「商業化」

誰能補上銳歐空缺？　味全龍牛棚仍有不確定因素

誰能補上銳歐空缺？　味全龍牛棚仍有不確定因素

「魚雷棒」掀起熱潮　葉總想起早期日本品牌球棒

「魚雷棒」掀起熱潮　葉總想起早期日本品牌球棒

還沒下單「魚雷棒」　魔鷹好奇：想試打看看

還沒下單「魚雷棒」　魔鷹好奇：想試打看看

觸身球砸中林安可「沒惡意」　艾速特解釋退場沒與隊友擊掌

觸身球砸中林安可「沒惡意」　艾速特解釋退場沒與隊友擊掌

台鋼雄鷹4日主場開幕戰　官方APP今日上線

台鋼雄鷹4日主場開幕戰　官方APP今日上線

吉力吉撈「使命感」要幫林智勝奪冠　郭嚴文祝福好好睡一覺

吉力吉撈「使命感」要幫林智勝奪冠　郭嚴文祝福好好睡一覺

【男生逛街總想找椅子？】逛街沒有興奮感就像陪跑一場馬拉松

熱門新聞

大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？勇士捕手給答案：絕不會故意觸身

快訊／Thank You克迪！兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

快訊／神！柯瑞飆52分、單場12顆三分球　勇士贏球站上西區第5位

李珠珢超級吸票機！10819人進場創悍將主場平日開幕戰紀錄

柯瑞半場32分卻沒受訪　勇士菜鳥傻眼笑問：為什麼是我

史上最慘！金塊約基奇單場「61分大三元」　球隊仍兩度延長落敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平「6分領先盜壘」惹議？

2兄弟剛開季洋投異動：克迪因生涯規劃返美

3柯瑞單場12顆三分　飆52分神奇個人秀

4李珠珢超級吸票機！10819人進場

5柯瑞砍分卻是菜鳥受訪：為什麼是我

最新新聞

1戴培峰差三壘安打笑稱：腳程慢

2張奕初先發奪勝　熱身失誤反省中

3陳金鋒點名戴培峰變成熟！讚張奕好投

4TPBL註冊大限逼近　洋將登錄成機密

5不畏寒冷低溫繳好投　鋼龍：舒服

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

停車場被擋不爽...他開百萬休旅3連撞國產車

#Andy老師 回雲林老家　媽媽心疼到暴瘦：哭了好幾次

【泰格與雪兒】我叫吳柏毅

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(上)

【泰格與雪兒】一點都不好笑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366