李凱威超前安、龍聖優質先發　味全3比1送台鋼開季3連敗



▲李凱威貢獻勝利打點。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍3日在天母主場續戰台鋼雄鷹，雙方都是推出新洋投掛帥先發，味全左投龍聖（Zac Lowther）對決台鋼石萬金（Spenser Watkins），本場味全5局上被追平，但5局下李凱威、朱育賢揮出適時安打，終場3比1贏球，送給台鋼開季3連敗。

味全第1局先馳得點，郭天信擊出安打上壘，成功盜上二壘，劉基鴻敲出游擊滾地球，造成台鋼游擊手曾子祐接球失誤，郭天信跑回本壘得分。

5局上台鋼有所回應，杜家明獲得四壞球保送，吳念庭、胡冠俞串連安打，送回杜家明，幫助球隊扳平比數。

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但追平沒有太久，5局下味全重啟攻勢，張政禹選到四壞球，並且盜上二壘，李凱威擊出中外野安打，帶有1分打點，後面朱育賢補上中外野二壘打，再打下1分。

比賽第6局到第9局兩隊都沒有得分，最後味全2分差勝出，打下開季2連勝，勝利打點是第5局敲出超前安打的李凱威。

石萬金完成5局，總計83球，49個好球，被敲出4支安打，有6次三振，2次四壞球，1次觸身球，失3分，2分自責分，承擔比賽敗投。

龍聖投完6局後退場，用了98球，63個好球，僅被擊出2支安打，送出6次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，順利拿到來台勝投，並且獲選單場最有價值球員。