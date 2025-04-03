運動雲

>

李凱威超前安、龍聖優質先發　味全3比1送台鋼開季3連敗

▲▼中職李凱威。（圖／記者李毓康攝）
▲李凱威貢獻勝利打點。（圖／記者李毓康攝） 

記者陳立勳／天母報導

味全龍3日在天母主場續戰台鋼雄鷹，雙方都是推出新洋投掛帥先發，味全左投龍聖（Zac Lowther）對決台鋼石萬金（Spenser Watkins），本場味全5局上被追平，但5局下李凱威、朱育賢揮出適時安打，終場3比1贏球，送給台鋼開季3連敗。

味全第1局先馳得點，郭天信擊出安打上壘，成功盜上二壘，劉基鴻敲出游擊滾地球，造成台鋼游擊手曾子祐接球失誤，郭天信跑回本壘得分。

5局上台鋼有所回應，杜家明獲得四壞球保送，吳念庭、胡冠俞串連安打，送回杜家明，幫助球隊扳平比數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

但追平沒有太久，5局下味全重啟攻勢，張政禹選到四壞球，並且盜上二壘，李凱威擊出中外野安打，帶有1分打點，後面朱育賢補上中外野二壘打，再打下1分。

比賽第6局到第9局兩隊都沒有得分，最後味全2分差勝出，打下開季2連勝，勝利打點是第5局敲出超前安打的李凱威。

石萬金完成5局，總計83球，49個好球，被敲出4支安打，有6次三振，2次四壞球，1次觸身球，失3分，2分自責分，承擔比賽敗投。

龍聖投完6局後退場，用了98球，63個好球，僅被擊出2支安打，送出6次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，順利拿到來台勝投，並且獲選單場最有價值球員。

關鍵字： 中職味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岱安開轟帶動4分大局　統一5比2力克樂天開季4連勝

林岱安開轟帶動4分大局　統一5比2力克樂天開季4連勝

「守備對我來說很困難」　陳子豪移防左外野多練習

「守備對我來說很困難」　陳子豪移防左外野多練習

宋文華身體「不夠勇」　葉總評估翁瑋均5月復出

宋文華身體「不夠勇」　葉總評估翁瑋均5月復出

YOYO家族唱跳秀搬進台南球場 　香蕉哥哥、Kiwi姐姐金曲連發

YOYO家族唱跳秀搬進台南球場 　香蕉哥哥、Kiwi姐姐金曲連發

味全龍重視台北深度連結　天母球場周邊掛上路燈旗

味全龍重視台北深度連結　天母球場周邊掛上路燈旗

台鋼開季終結者懸缺　橫田久則：沒有可交付人選

台鋼開季終結者懸缺　橫田久則：沒有可交付人選

19歲曾聖安初先發改寫味全隊史紀錄　想追上鞏冠長打力

19歲曾聖安初先發改寫味全隊史紀錄　想追上鞏冠長打力

徐若熙確定4月中回歸　先發登板對樂天桃猿

徐若熙確定4月中回歸　先發登板對樂天桃猿

味全龍強化情蒐系統　找來前美職皇家隊情蒐統籌

味全龍強化情蒐系統　找來前美職皇家隊情蒐統籌

不畏寒冷低溫繳好投　鋼龍：今天算是很舒服

不畏寒冷低溫繳好投　鋼龍：今天算是很舒服

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

熱門新聞

快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士　開季8連勝堆高隊史

與大谷、山本攜手牛棚！佐佐木朗希飆45球　羅伯斯：他準備好了

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

李吳永勤對前東家救火超振奮　搭戴培峰想起黑豹旗

AI女神李珠珢應援嗨到咳出血絲　召喚「富藍奇」直呼吉祥物好可愛

轉學生對決！羅戈回新莊投首戰　曝鋒總「搭肩」溫暖對話

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平再見轟！道奇6比5逆轉勇士

2朗希牛棚練投　羅伯斯：他準備好了

3洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！

4李吳永勤對前東家飆K救火

5李珠珢初登場應援嗨咳出血絲

最新新聞

1知道洋將來台壓力大　龍聖初體驗中場休息、跳舞

2龍聖初登板　葉總看台鋼洋投想到布里悍

3新莊燈光秀登場！曾峻岳讚氣氛滿點

4魔力藍強壓前東家　喊話破外界質疑

5李凱威超前安、龍聖優質先發　味全送台鋼開季3連敗

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366