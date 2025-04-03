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林岱安開轟帶動4分大局　統一5比2力克樂天開季4連勝

▲▼ 0418 中職統一VS味全-林岱安 。（圖／記者黃克翔攝）
▲林岱安。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅3日在台南主場遭遇樂天桃猿，兩隊皆由本土投手先發，統一胡智爲交手樂天黃子鵬，此役前7局兩隊戰成1比1平手，第8局統一灌進4分，包括林岱安轟出陽春砲，終場5比2力克樂天，打下開季4連勝。

胡智爲先發4局，總計用了70球，48個好球，被擊出4支安打，投出1次三振，2次四壞球，無失分，退場時雙方0比0平手。

1局上，獅隊捕手陳重羽與三壘手潘傑楷在界外區，為了要接球相撞，陳重羽下巴撞上潘傑楷左手肘，經過防護員檢查後，陳重羽退場休息，改由林岱安接替蹲捕，潘傑楷則是沒有大礙，繼續留在場上。

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樂天第5局把握統一換投姚杰宏，率先得到分數，林立擊出右外野安打之後，梁家榮補上左外野二壘打，先打下1分。

7局下統一展開反攻，首名打者陳傑憲敲出右外野二壘打，林子豪適時揮出中外野安打，送回追平分。

第8局統一重啟攻勢，面對樂天後援投手莊昕諺，林岱安一上來轟出左外野陽春全壘打，接著被陳重廷敲安，對邱智呈投出四壞球保送，樂天緊急再換投王志煊，但被代打胡金龍擊出安打，先丟掉1分，後面潘傑楷安打在內，統一多添2分，

9局上樂天最後反攻，林政華掃出生涯首支全壘打，但無濟於事，最後樂天仍以3分差落敗。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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