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YOYO家族唱跳秀搬進台南球場 　香蕉哥哥、Kiwi姐姐金曲連發

▲香蕉哥哥與Kiwi姐姐來到台南棒球場。（圖／統一獅隊提供）
▲香蕉哥哥與Kiwi姐姐來到台南棒球場。（圖／統一獅隊提供） 

記者陳立勳／綜合報導

統一7-ELEVEn獅本週迎接5連戰，因適逢連續假期首日，球場內外湧入許多球迷，今日兒童節前夕邀請YOYO家族一起進場同樂，賽前於場外舞台帶來「YOYO家族唱跳秀」，接連三首耳熟能詳的經典兒歌舞蹈表演，許多大小球迷在台下跟著手舞足蹈。

昨日獅隊邀請「FOCASA馬戲團」擔任賽前表演及開球嘉賓，挑戰中職史上最高開球，展現不少高難度動作，讓球迷嘖嘖稱奇。

今日獅隊邀請「YOYO家族」中的香蕉哥哥與Kiwi姐姐，活動消息一公佈就引起網路球迷熱烈討論，在場外舞台彩排「YOYO家族唱跳秀」時，吸引不少球迷舉起手機錄影。

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正式活動開始前，台下早已擠滿許多大小球迷，球團更分發加油棒給小球迷，當香蕉哥哥和Kiwi姐姐一登上舞台，球迷歡呼尖叫聲不斷，無論是Yoyo TV的台呼或「誰知道，我知道」、「打勾勾蓋印章」等口號，大小球迷都能準確回答。

YOYO家族為這次表演準備三首歌，分別是「釣魚記」、「捏泥巴」和「棒棒棒」，不僅小球迷樂在其中，現場的大球迷更一秒拉回童年，其中也有許多陪小孩從小聽到大的家長，跟著大喊歌詞互動，比劃著動作，年齡層十分廣泛，他們也邀請球迷上台一起唱跳「捏泥巴」。

每首歌串場間都有有獎徵答，無論大小球迷都能有機會獲得獎品，香蕉哥哥更表示他真的沒有吃小孩，引得現場觀眾哄堂大笑。

YOYO家族更擔任賽前表演嘉賓，將和萊恩、盈盈一起跳最經典的「卡加布列島」和「統一尚勇」，相信今天不論大小球迷都將留下最深刻且有趣的回憶。

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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