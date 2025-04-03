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「知道洋將來台壓力大」　龍聖初體驗中場休息、跳舞

記者陳立勳／天母報導

味全龍3日3比1擊敗台鋼雄鷹，味全新洋投龍聖（Zac Lowther）初登場投出優質先發，賽後龍聖表示，「第1局其實有點緊張。」

▲▼中職龍聖。（圖／記者李毓康攝）
▲龍聖繳出優質先發。（圖／記者李毓康攝）  

此役龍聖投6局用了98球，63個好球，僅被擊出2支安打，送出6次三振，2次四壞球，失掉1分自責分，順利拿到來台勝投，獲選單場最有價值球員。

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談到今天初登板，龍聖認為，「很開心第1場比賽就有好表現，第1局還真的有點緊張，隨著比賽一路下去，越來越輕鬆。」

今天賽後味全總教練葉君璋稱讚龍聖表現比預期還要好，龍聖坦言，「知道洋將來台灣投球壓力很大，很開心聽到葉總這樣說，代表有達到葉總要求。」

雖然球速不是特別快，但依舊能壓制打者，龍聖也提到，「今天就是去投想要的位置，根據打者觀察，要攻擊那個位置，今天都有做到。」

同時龍聖還說，「從春訓以來，投手教練與總教練，還有資深的投手像是伍鐸（Bryan Woodall），有提供經驗分享，都有幫助到我，如何面對打者，春訓以來每天都有課題要調整，今天可以專注到要丟的東西，可以丟到要的位置。」

今天首次在主場登板，龍聖直言，「台灣球迷讓我很驚豔，以前沒有感受過的，台灣有5局中場，也是第一次遇到，要怎麼去調整，有點擔心第6局會有狀況，當然有問過投手教練，還有伍鐸等人，要怎麼準備，有提早去牛棚傳接球。」

另外，賽後站上單場最有價值球員頒獎舞台，龍聖笑說，「我不是好的舞者，就是盡力表現，在國外通常都只有賽後採訪，沒有像是今天這樣跳舞。」

關鍵字： 中職味全龍棒球影音

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