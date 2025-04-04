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富邦悍將「奇趣城堡」主題日　「小小播報員」體驗開跑

▲富邦悍將奇趣城堡主題日。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將奇趣城堡主題日。（圖／富邦悍將提供） 

記者陳立勳／綜合報導

富邦悍將第二檔主題日「奇趣城堡」4月12日、13日登場，新莊棒球場將化身為充滿奇趣與知識的歡樂樂園，一系列親子互動的寓教於樂活動，讓大小朋友在球場內盡情探索科學奧秘、體驗魔法樂趣，享受悍將帶來的滿滿幸福感！

屬於兒童們的月份，奇趣城堡準備了精彩互動攤位等著孩子們一起來體驗，包括「手作實驗室—光影魔術師」，孩子們可透過神奇的水折射，體驗令人驚嘆的顏色變化。此外，還有「科學小知識」闖關挑戰，只需完成兩關，即可參加抽獎，有機會贏得「悍將雙寶鑰匙圈」或「myFirst Lite 骨傳導藍牙無線兒童耳機」等精美好禮，數量有限，贈完為止。

除了科學闖關與魔法體驗，奇趣城堡還特別設置大型彈跳區，讓3至12歲的孩童可以盡情玩耍。每梯次可容納8名小朋友，限時15分鐘，家長需在場陪同，以確保孩童安全。為維護遊戲品質，場內禁止飲食、攜帶尖銳物品，並須遵守現場工作人員指示。

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梅林魔法師限定！「小小播報員」體驗開跑，活動特別為6至12歲的小球迷打造，每場僅限三名幸運兒，在比賽開賽前進入場內播報主隊打序，讓孩子們化身球場小主播，近距離感受比賽氛圍。報名時間為4月10日中午12點至4月11日晚上8點，家長可透過悍將APP「點數兌換」專區報名，額滿將提前截止。

奇趣城堡更有神秘嘉賓來拜訪，4月12日特別邀請公視《不在我的世界當勇者》節目嘉賓林莎、郭芝吟、文姿云蒞臨球場為比賽開球，分享挑戰未知的冒險故事。此外，4月13日則由《我們這一攤2》的苗可麗、胡宇威暢聊夜市擺攤的趣事，一起開出好球加持。

美味小吃與進場贈品更是好康不間斷，現場還有「啵肥荷蘭小鬆餅」、「菲斯彩繪」等人氣攤位，讓大小朋友在遊玩之餘品嚐美味甜點、體驗面部彩繪。4月12日與13日，凡持闖關卡即可兌換當日限定進場贈品，「乖乖食堂紅糟肉」、「乖乖食堂滷肉飯」、「奇米星法式可可」任一口味隨機發送，每日數量有限，送完為止。

關鍵字： 中職富邦悍將

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