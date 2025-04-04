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覺得自己還年輕　「本土」伍鐸迎接首戰：投出有品質局數

▲味全龍隊洋將伍鐸。（圖／味全龍隊提供）
▲伍鐸。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍洋投伍鐸（Bryan Woodall）今年不受洋將登錄限制，明天將迎接本季首場先發，對上富邦悍將，雖然已經滿38歲，伍鐸認為，「覺得自己還年輕。」

上季伍鐸17場先發，戰績5勝7敗，投了89局，被擊出100支安打，包括2支全壘打，37次三振，25次四死球，防禦率3.34，官辦熱身賽出賽1場，先發3局丟2分。

談到今年開季備戰，伍鐸認為，「春訓是檢視自己很好的機會，不管是好結果，或是遇到挫折，透過出賽面對調整，也可以看對方調整程度與不同的地方，重點是開季調整到最好，那些都是過程，以這幾年春訓準備，幸好有春訓，可以準備好。」

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去年伍鐸達成9年年資，符合本土球員資格，本季不受洋將登錄限制，教練團在運用上更為靈活。

伍鐸透露，「有跟教練團聊過使用方式，每次出賽都用最有效率，最好一面表現出來，絕對做得到，怎麼樣能夠幫助球隊贏球，身為先發投手，可以投出很有品質的局數，有能力做到，可以投長局數，如果投中繼，也能全力以赴。」

今年已經滿38歲，伍鐸提到，「每年季末都會反省自己，如何面對下個球季，一直覺得自己還年輕，比實際年齡還年輕，每年都會覺得用最好的能力，對球隊貢獻，很感謝葉君璋總教練，期待我能先發。」

另外，本季味全網羅強打朱育賢與陳子豪，伍鐸認為，「球隊去年季後補強，戰力也有升級，今年是更好的球隊，不管什麼年紀，身體能做到什麼事情才是重點，只要有品質的出賽，這是想做到的事情。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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