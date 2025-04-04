運動雲

>

艾璞樂優質先發「可以更好」　葉總看開季3連勝：牛棚表現不錯

▲味全龍隊洋將艾璞樂。（圖／味全龍隊提供）
▲艾璞樂。（圖／味全龍隊提供）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍4日3比2逆轉打敗富邦悍將，打下開季3連勝，味全洋投艾璞樂（Tyler Eppler）6局失2分，繳出優質先發，不過味全總教練葉君璋認為，「還可以更好。」

本場味全洋投艾璞樂先發6局用了92球，61個好球，被擊出5支安打，包括1發全壘打，投出5次三振，1次四壞球，丟掉2分自責分，最後無關勝敗。

評價艾璞樂本季初登板，葉君璋認為，「艾璞樂今天當然內容滿不錯，但狀況似乎還沒有到位，可能跟本來是投開幕戰，調整上有一些關係，應該是可以更好。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第5局艾璞樂挨了陳真一發陽春砲，葉君璋認為，「以陳真的狀況，就算艾璞樂沒有失投，也可以打得很好，狀況看起來還不錯。」

葉君璋表示，「有時候球隊調整好不好，需要的時候能不能關鍵一擊，最近這幾場，看起來都有辦法達到這一點，過去比較欠缺的，至少這3場有改進。」

同時葉君璋提到，「這3場比賽，包括牛棚也表現不錯，本來有一點擔心，擔心牛棚狀況，目前看起來球員都有調整到位。」

此役敲出11支安打，前半段有不少攻勢，都得到的分數不多，葉君璋坦言，「有攻勢總比沒攻勢好，對手也是想要封鎖，不管在任何情況之下，這也是職棒好看的地方，希望結果好的，都在我們這一方。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

劉基鴻致勝安打　味全3比2氣走富邦開季3連勝

劉基鴻致勝安打　味全3比2氣走富邦開季3連勝

陳柏豪救援砸鍋　台鋼4比3逆轉樂天中止開季3連敗

陳柏豪救援砸鍋　台鋼4比3逆轉樂天中止開季3連敗

覺得自己還年輕　「本土」伍鐸迎接首戰：投出有品質局數

覺得自己還年輕　「本土」伍鐸迎接首戰：投出有品質局數

魏全重回熟悉天母主場　「味全時光」都是美好回憶

魏全重回熟悉天母主場　「味全時光」都是美好回憶

曾峻岳登板有專屬燈光秀　鋒總：要好好努力

曾峻岳登板有專屬燈光秀　鋒總：要好好努力

富邦主場連勝氣勢旺　葉總從來沒忽略：其實很難打

富邦主場連勝氣勢旺　葉總從來沒忽略：其實很難打

張育成落枕不能上　戴培峰生涯首扛先發4棒

張育成落枕不能上　戴培峰生涯首扛先發4棒

富邦悍將「奇趣城堡」主題日　「小小播報員」體驗開跑

富邦悍將「奇趣城堡」主題日　「小小播報員」體驗開跑

助陣經典賽中華隊　陳偉殷加入情蒐團隊

助陣經典賽中華隊　陳偉殷加入情蒐團隊

「知道洋將來台壓力大」　龍聖初體驗中場休息、跳舞

「知道洋將來台壓力大」　龍聖初體驗中場休息、跳舞

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」　猛傷3歲女童背部

熱門新聞

大谷翔平當爸倒數！賽後都火速回家　預計申請陪產假

這動作要紅了！大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉

助陣經典賽中華隊　陳偉殷加入情蒐團隊

讓他升！古林睿煬狂飆8K最快154　球迷嗨喊：完美三振機器

湖人拚本季橫掃勇士！詹皇一度倒地不起　洛城主場鴉雀無聲

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平當爸倒數！預計申請陪產假

2大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉！

3助陣經典賽　陳偉殷加入情蒐團隊

4讓他升！古林狂飆8K　球迷讚三振機器

5詹皇一度倒地不起　洛城主場鴉雀無聲

最新新聞

1朱育賢、陳子豪保護　劉基鴻放心扛4棒

2艾璞樂「可以更好」　葉總看開季3連勝

3劉基鴻致勝安打　味全開季3連勝

4張志豪MVP！兄弟慢熱喊話球迷要習慣

5張志豪炸裂＋美技連發　斷獅4連勝

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

【AI教學片】只要1張照片免費做專屬公仔動畫！懶人包從0開始教你做 #ChatGPT
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366