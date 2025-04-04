艾璞樂優質先發「可以更好」　葉總看開季3連勝：牛棚表現不錯



▲艾璞樂。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍4日3比2逆轉打敗富邦悍將，打下開季3連勝，味全洋投艾璞樂（Tyler Eppler）6局失2分，繳出優質先發，不過味全總教練葉君璋認為，「還可以更好。」

本場味全洋投艾璞樂先發6局用了92球，61個好球，被擊出5支安打，包括1發全壘打，投出5次三振，1次四壞球，丟掉2分自責分，最後無關勝敗。

評價艾璞樂本季初登板，葉君璋認為，「艾璞樂今天當然內容滿不錯，但狀況似乎還沒有到位，可能跟本來是投開幕戰，調整上有一些關係，應該是可以更好。」

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第5局艾璞樂挨了陳真一發陽春砲，葉君璋認為，「以陳真的狀況，就算艾璞樂沒有失投，也可以打得很好，狀況看起來還不錯。」

葉君璋表示，「有時候球隊調整好不好，需要的時候能不能關鍵一擊，最近這幾場，看起來都有辦法達到這一點，過去比較欠缺的，至少這3場有改進。」

同時葉君璋提到，「這3場比賽，包括牛棚也表現不錯，本來有一點擔心，擔心牛棚狀況，目前看起來球員都有調整到位。」

此役敲出11支安打，前半段有不少攻勢，都得到的分數不多，葉君璋坦言，「有攻勢總比沒攻勢好，對手也是想要封鎖，不管在任何情況之下，這也是職棒好看的地方，希望結果好的，都在我們這一方。」