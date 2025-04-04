劉基鴻致勝安打　味全3比2氣走富邦開季3連勝



▲劉基鴻敲出勝利打點。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將4日在天母球場面對味全龍，富邦派出黃保羅擔任先發，交手味全洋投艾璞樂（Tyler Eppler），本場雙方你來我往，第7局味全一舉逆轉，包括劉基鴻掃出超前安，終場3比2氣走富邦，開季打下3連勝。

富邦第3局先馳得點，陳真敲出左外野二壘打，李宗賢補上中外野安打，帶有1分打點，味全第4局還以顏色，吉力吉撈．鞏冠、郭嚴文安打上壘，攻上一、三壘，新秀曾聖安敲出右外野高飛犧牲打，生涯首分打點進帳，兩隊打成1比1平手。

5局上富邦有分數入袋，陳真從艾璞樂手中揮出中外野陽春全壘打，幫助球隊超前比數。

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艾璞樂先發6局用了92球，61個好球，被擊出5支安打，包括1支全壘打，投出5次三振，1次四壞球，丟掉2分自責分，最後無關勝敗。

7局下富邦換投李吳永勤，味全展開反攻，劉俊緯、李凱威擊出安打，郭天信擊出二壘滾地球，靠著李宗賢接球失誤上壘，朱育賢出局之後，富邦換投賴智垣，面對劉基鴻，先奉送暴投，劉俊緯回到本壘得到追平分，接著又讓劉基鴻擊出安打，味全超前比數。

後面2局兩隊都沒有得分，9局上味全推派林凱威關門，順利結束比賽，富邦中斷2連勝。