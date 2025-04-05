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不特別去想合約年　王維中扛輪值：局數投得更長

▲▼ 1105 中職總冠軍戰樂天VS味全-王維中 。（圖／記者黃克翔攝）
▲王維中。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍左投王維中今年列入球隊開季先發輪值，預計明天擔任先發投手，面對本季合約年，王維中表示，「希望今年越來越好。」

去年王維中轉任先發，出賽24場，包括19場先發，戰績4勝7敗2次中繼成功，投了104局，是返台發展最多，被擊出105支安打，有5發全壘打，63次三振，45次四死球，防禦率3.98，WHIP值1.38。

今年官辦熱身賽王維中先發1場，面對富邦悍將，繳出5局無失分，談到開季準備狀態，王維中認為，「比去年好多了，今年身體狀況很好，先前投球機制上有一些跑掉，現在慢慢找回來，現在想要繼續做習慣。」

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王維中透露，「之前身體有傷，動作有點跑掉，機制也沒有做得很好，現在重新找回來，去年整體還可以，希望局數投得更長，希望突破去年，包括年度總局數與單場局數都是。」

開季進入球隊先發輪值，王維中認為，「先發角色比較習慣，比較好調整，記得剛回來前兩年是奇怪的傷勢，一般投手遇不到，像是手腕或是鼠蹊部，還有肩膀急性拉傷，是比較少見的，之前在國外，也沒有受過這些傷。」

2020年與球隊簽下5.3年，平均月薪3.3萬美元的複數年約，今年面臨合約年，王維中表示，「去年還不錯，還有撐完整個球季，希望今年可以一樣，而且越來越好，每年壓力都差不多，不會把自己逼得那麼緊，如果把合約的事情一直放在心上，可能會越想越多，盡量做到自己想要的東西就好。」

另外，王維中也說，「今年春訓有領悟到一些東西，主要是投球機制的東西，台灣打者也在進步，在這個環境競爭，需要更多努力。」

關鍵字： 中職味全龍

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