朱育賢開轟、伍鐸6.1局壓制富邦　味全隊史首度開季4連勝



▲伍鐸拿到本季首勝。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍5日在天母主場交手富邦悍將，味全派出今年取得本土球員資格賽的伍鐸（Bryan Woodall）先發，對上富邦李東洺，此役味全火力凶猛，朱育賢開轟達成生涯千安，搭配伍鐸6.1局無失分，終場11比3輕取富邦，隊史首次開季4連勝。

味全第1局率先得分，李凱威選到四壞球，陳子豪遭到觸身球保送，下一棒郭嚴文適時敲出中外野安打，送回李凱威。

第2局味全持續搶攻，蔣少宏獲得四壞球，劉俊緯捕上左半邊二壘打，得點圈進攻機會，郭天信揮出安打，一棒送回2分，接著朱育賢掃出穿越一壘邊線二壘打，生涯第999支安打出爐，並且再打回1分，味全單局攻下3分。

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李東洺僅投1.2局退場，用了45球，21個好球，被敲出4支安打，有1次三振，但有3次四壞球與1次觸身球，丟掉4分自責分，吞下本季首敗。

3局下味全攻勢繼續，蔣少宏安打上壘，劉俊緯敲出二壘打，李凱威獲得四壞球，滿壘狀況下，郭天信敲安送回1分，第4局味全新秀曾聖安敲出生涯首安，是一支二壘打，有1分打點，後面蔣少宏敲安再追加1分，味全取得7分領先。

味全第5局面對富邦中繼投手游霆崴，朱育賢敲出右外野陽春全壘打，完成個人生涯千安，同時也是生涯第170發全壘打，成為聯盟史上第18位千安、百轟等級打者。

第7局味全靠著富邦投手廖任磊暴投再拿1分，雖然8局上富邦靠著3次四壞球與2支安打，一舉要回3分，8局下味全再添2分，順利開季4連勝，改寫隊史1992年開季3連勝紀錄。

取得本土球員資格的伍鐸，本季初登板先發6.1局，用了89球，58個好球，投出4次三振，1次四壞球，1次觸身球，收下本季首勝。