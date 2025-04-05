千安就是再見安史上第一人　王威晨哽咽獻給天上爸爸



▲王威晨達成千安。（圖／中信兄弟提供）

記者陳立勳／綜合報導

中信兄弟5日延長賽10局靠著王威晨敲出再見安，終場4比3打敗統一7-ELEVEn獅，同時王威晨達成生涯千安，與父親王光輝成為首對千安父子檔，用再見安打完成千安里程碑是聯盟史上第一人，賽後王威晨站上頒獎台哽咽地說，「千安要獻給爸爸。」

清明連假因為比賽無法回去掃墓，王威晨用千安致敬父親，千安頒獎人是隊友陳俊秀，王威晨與父親王光輝成為史上首對達成千安的父子檔。

成為中信兄弟隊史第9位千安，被問到當下心情，王威晨表示，「沒有，我其實春訓的時候都忘記，開季後才想起來，差沒幾支就可以千安。」

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打出去的時候，王威晨掩面落淚，王威晨則說，「我沒想那麼多，是有一點點小小壓力，是因為我覺得對天上的爸爸有點交代。」

周思齊在清明連假又特別回到花蓮，和王威晨父親王光輝說幾句話。開季一開始有些小掙扎，自己調整打法，從春訓至今整個適應狀態，王威晨笑說，「不會很掙扎啦，不要受傷都不會很掙扎。」

張志豪有提到球隊慢熱，如今二連勝，王威晨今天向球迷喊話，「昨天志豪在說的，就是學長之間常在聊天的，你們都聽到了嘛吼，所以要聽進去喔，謝謝劇本最完美了。」

王威晨問主持人小白，有人再見安打是千安嗎？ 小白則回應，「要請紀錄組查，我知道隔壁朱育賢是開轟完成千安。」王威晨回說，「恭喜他、恭喜他，千安，把這個千安里程碑獻給我爸爸，謝謝我的家人（哽咽），也謝謝你們，這麼多球迷進場為我們加油，我們沒有讓你們失望，謝謝！」