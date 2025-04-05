味全狂得11分助攻「本土」伍鐸　葉總爆料王維中想要比照辦理



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

味全龍5日11比3輕取富邦悍將，今年變成「本土」洋將的38歲投手伍鐸（Bryan Woodall）繳出6.1局無失分，賽後味全總教練葉君璋認為，「非常不容易。」

伍鐸本季取得本土球員資格，今日初登板先發6.1局，用了89球，58個好球，投出4次三振，1次四壞球，1次觸身球，收下本季首勝，獲選單場最有價值球員。

談到伍鐸表現，葉君璋表示，「有時候任務交給他，會盡全力去完成，看得出來今年狀況，感覺比去年還要好，雖然多了1歲。」

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以本土球員身份初登場，伍鐸順利拿下勝投，葉君璋認為，「非常不容易，要在台灣9年，每一年要有80局以上，不是容易的事情，尤其是投手，台灣球隊沒有很多，碰到的次數與打席都很多，投手沒有那麼好投，他有辦法拿到這個資格，是很不容易的。」

本場味全打線敲出16支安打，葉君璋表示，「有幾位大家關心的打者，像是曾聖安與朱育賢的千安，今天都有表現，對於球隊影響滿大的，球隊會更活躍，更熱烈起來。」

游擊手劉俊緯揮出3支二壘打，替球隊跑回2分，葉君璋坦言，「其實對他的打擊一直滿有期待，過去守備這方面，可能讓我們有點擔憂，今年看起來守備方面，讓我覺得很亮眼，不像去年生澀的感覺，希望他繼續維持下去。」

此役味全得到11分，隊史首次打下開季4連勝，葉君璋打趣地說，「王維中有說今天打擊怎麼打這麼好，因為明天他要投，希望明天看能不能盡量打好。」

不過葉君璋言歸正傳，「球隊有一場一場越來越好，希望可以繼續保持下去。」