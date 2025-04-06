葉總替魏全、廖任磊高興　朱育賢手不舒服沒先發



▲葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者陳立勳／天母報導

富邦悍將昨天交手味全龍，恰巧去年效力味全的投手廖任磊與捕手魏全都有出賽，看在味全總教練葉君璋眼中，他也替選手們高興。

今年廖任磊與魏全轉戰富邦，昨日魏全先發蹲捕，廖任磊則是中繼1局，葉君璋認為，「像這樣的狀況，以後會越來越常出現，現在選手越來越多，只是有沒有機會，他們在我們這裡沒機會，搞不好在別隊有機會，這樣的狀況可能會越來越多。」

葉君璋坦言，「球隊捕手有吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏、林辰勳、劉時豪等人，確實魏全的機會比較少，他一直以來表現還不錯，有其他球隊找他，也是很好的事情。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時葉君璋提到，「廖任磊有天分，有能力，在我們這邊，一樣類型的投手滿多的，他在我們這邊表現沒有特別好，或許換個環境，對他是好的，當然對我們是個威脅，但也替他高興。」

另外，昨天用開轟達成生涯千安的朱育賢，今天沒有先發，葉君璋說明，「朱育賢昨天打擊時，手的二頭肌有一點點不舒服，今天沒有先發，看後面是不是有機會代打。」

昨天劉俊緯單場敲出3支二壘打，今天持續先發，葉君璋認為，「我們本來就期待他的打擊，覺得是很有天份、能力，之前希望他的守備有進步空間，如果上來一軍守備沒有一定水準會很辛苦，失誤後會影響後面的問題，打擊還需要很多打數觀察，主要還是態度，很想要的感覺，很有企圖心。」