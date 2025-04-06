挑戰極限撲接界外球　曾聖安首安出爐：哥哥看到哭了

記者陳立勳／天母報導

味全龍19歲新秀外野手曾聖安昨天敲出生涯首安，曾聖安上壘時情緒激動，曾聖安也道出這幾天等待首安的心情。

今年球季受到球隊期待，曾聖安開季前2場先發沒有安打，昨天單場雙安，而且都是長打，尤其首安上到二壘，情緒十分激動。

曾聖安坦言，「打出那個安打，想說自己終於打出安打，所以比較激動一點，前幾場會很急，因為沒有好的表現，教練排我上場，會給自己目標，沒打好會覺得有點懊惱。」

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前兩天比賽過程中，曾聖安想要撲接高難度的界外球，最後沒能成功，當下看到曾聖安十分懊惱，曾聖安透露，「當下是覺得可惜，撲下去沒接到，很懊惱，因為是反射動作，大家都看是界外球，但想要去嘗試自己的極限，想要去拚拚看，沒接到覺得很可惜。」

這段時間體驗一軍生活，曾聖安表示，「大家的拚勁與想要贏球的心態，是我想要學習，慢慢在習慣一軍。」

今天面對富邦左投力亞士（Roenis Elías），曾聖安依舊排進先發打線，他表示，「打左投與右投只是想法問題，不會特別去怕左投。」

昨天敲出首安，同時也是隊友朱育賢生涯千安的日子，曾聖安提到，「以朱育賢為目標去努力，去跟他學習，因為家裡有個群組，昨天哥哥有來現場，開心到哭了，我也趕快安慰哥哥。」

談到曾聖安，味全總教練葉君璋則說，曾聖安畢竟是選秀第1輪，也是全隊唯一開季一軍的新人，他知道大家對他的期許，難免會有一些壓力，首安出現後應該比較可以平常心，因為平常都有在溝通，昨天賽後並沒有特別跟他講什麼，相信他會越來越好。



▲曾聖安首安出爐。（圖／味全龍隊提供）