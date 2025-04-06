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相隔688天一軍登板　王定穎開刀復出：球速還沒有回來

▲▼中職王玉譜。（圖／記者李毓康攝）
▲王定穎。（圖／記者李毓康攝）  

記者陳立勳／天母報導

味全龍左投王定穎前年10月動了左手肘韌帶重建手術（Tommy John），相隔688天在一軍登板，王定穎倒是相當淡定，但期待球速能盡快找回來。

2022年王定穎投出不錯成績，總計47場後援，戰績2勝1敗13次中繼成功，投了46.2局，防禦率3.28，但前年出賽4場，沒有勝敗成績，投4局，防禦率13.50，先在前年6月處理左手肘骨刺，前年10月底再進行手肘韌帶重建手術。

前一次一軍登板是2023年5月18日，昨天王定穎重新踏上一軍投手丘，面對富邦悍將，後援0.1局，面對2名打者，投9球，有7個好球，被擊出1支安打，投出1次三振，最快球速143公里。

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今年開季被帶進一軍名單，王定穎表示，「感覺還不錯，有接上完整春訓，調整都差不多，表現沒有落差很大。」

去年由於開刀復健，都沒在一軍出賽，王定穎透露，「第一次休息這麼久，復健的時候覺得枯燥乏味，每天都做一樣的事情，照著球隊復健課表，去醫院次數比較多，這段時間去醫院的次數，應該超過過去人生的總和。」

回憶決定開刀當下，王定穎坦言，「沒有想這麼多，想說不開刀，也是這樣子，找到問題去解決，當下受傷是覺得手怪怪的，第一次檢查， 以為只有骨刺，不知道手肘韌帶斷掉，還繼續比賽，沒有提早開刀，所以時間拉得比較長，不然去年下半季就可以回來。」

昨天球速投到143公里，王定穎直言，「速度還沒有完全回來，均速有提升，但最快球速可能需要一段時間，開刀回來之後，疲勞恢復得比較慢一點，需要多做恢復與訓練，能回到150公里是最好，春訓最快大概146公里，均速143公里，但這不是我該有的速度，就是個沒有特色的投手，努力訓練一定有機會回來，花時間訓練，沒有什麼不可能。」

另外，王定穎也說，「休季期間其實內心有點忐忑，不知道恢復狀況，做了很多訓練，很開心都有按照計畫在走。」

關鍵字： 中職味全龍棒球

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