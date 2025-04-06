林子昱訂製專屬「紫」手套　進廠保養解決肩膀困擾



▲林子昱訂製紫色手套。（圖／記者陳立勳攝）

記者陳立勳／天母報導

味全龍投手林子昱去年迎接兒子出生，組建家庭後更有責任感，今年球季特別訂製紫色手套，開季出賽2場，拿到1次中繼成功，無失分。

去年12月林子昱訂婚，今年1月正式結婚，加上小朋友去年8月出生，有家庭萬事足，林子昱認為，「心態上多少會有影響，有責任，家庭需要我來養，必須更有責任。」

上季林子昱出賽17場，有3場先發，戰績1勝1敗，投了33.1局，被擊出34支安打，包含2發全壘打，19次三振，8次四壞球，防禦率2.70。

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今年開季被教練團設定在中繼，林子昱認為，「中繼上去不像先發投手，有調整的空間，想盡辦法把那一局守下來，不管比數多少，盡量不要失分。」

林子昱坦言，「去年身體沒有那麼健康，投得有點掙扎，雖然防禦率算是好看，但丟起來不太舒服，右肩狀況不太穩定，用盡各種方法，去年也比較頻繁遇到發炎狀況。」

為了強化肩膀，林子昱季後也想了辦法，他透露，「本身有合作的復健師，進廠保養一下，對於肩膀照顧下更多功夫，針對問題開一些課表。」

林子昱直言，「去年催不出球速，今年感覺滿舒服，過去最快投到152公里，找回球速算是小小目標，重點還是解決打者。」

另外，今年看到林子昱使用較為少見的紫色手套，他表示，「以前沒有用過紫色手套，因為外號紫米，紫色算是個人代表，看起來也比較舒服。」

林子昱也說，「以前本身都用咖啡色手套比較多，今年想說來點不一樣，也特別一點，紫色有點搭配粉紅色，希望可以大紅大紫。」