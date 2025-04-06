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感受呂偉晟復出「壓力」　葉總看力亞士「會玩球」

記者陳立勳／天母報導

味全龍6日7比0完封富邦悍將，王維中繳出5局無失分好投之外，後援投手呂偉晟去年宣布引退，後來腰傷奇蹟似復原，重新回到球隊，本季初登板完成任務，賽後味全總教練葉君璋認為，「成熟蠻多的。」

本場王維中先發5局，用了82球，54個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，2次四壞球，無失分，順利拿到本季首勝，獲得單場最有價值球員。

談到王維中表現，葉君璋認為，「今天表現非常好，好像也沒什麼危機，希望他可以繼續保持，需要他有今天這樣的表現，持續拉長局數。」

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今天王維中最快球速144公里，還不到最佳狀態，葉君璋提到，「就是慢慢調整，一開始不用衝得太快，就是按部就班，球技有一整年時間，會有高低起伏，相信過一陣子球速就會出來。」

▲味全龍隊投手呂偉晟。（圖／味全龍隊提供）
▲呂偉晟登板無失分。（圖／味全龍隊提供） 

本場力亞士（Roenis Elías）面對味全打線，5局丟4分，但只有1分自責分，苦吞比賽敗投，葉君璋觀察，「力亞士算是滿有經驗，會玩球的投手，剛好今天我們有好的機會可以得分，不好打。」

今天陳思仲與曾聖安都有雙安演出，葉君璋表示，「陳思仲也是培養了很久，一直沒有上來，就是因為讓他在二軍比較多經驗，今年對他來說是滿好的機會，可以在一軍站穩位置，可能沒辦法場場先發，當一個工具人，像今天這種時候，可以對球隊有貢獻，對球隊是非常重要。」

去年季中一度引退的投手呂偉晟，今天重返一軍登板，後援1局無失分，最快球速144公里，葉君璋評價投球內容，「成熟蠻多的，過去雖然很認真，但這次回來之後知道自己要什麼，對自己的要求有點不一樣，比較清楚知道自己缺什麼，要做什麼樣的練習，很替他高興。」

同時葉君璋強調，「對於選手來說不容易，從想要引退，也是需要很大的勇氣，從小到大的謀生工具，因為身體狀況而離開，做了相當大的決心，現在回來壓力又更大，還是會有點害怕，既然進來了，希望他之後能有好的表現。」

球隊開季打下5連勝，葉君璋則說，「現在每個球員知道自己在場上該做些什麼，之道怎麼樣去比賽，這個禮拜滿放心，他們會知道如何面對比賽，雖然不是每次都會成功，看得出來他們想要做的動機。」

葉君璋還說，「現在陣容比較多元，看遇到什麼樣的投手，像是今天朱育賢手不舒服，不會想說少了一個人怎麼辦，還是蠻放心，跟過去有點差別，像是去年劉俊緯還沒準備好，但還是要讓他上，今年狀況不太一樣，不是打擊好就好，守備也很重要。」

關鍵字： 中職味全龍影音

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