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王維中看隊友打1分「偷笑」　未來要朱育賢多幫忙

記者陳立勳／天母報導

味全龍6日7比0完封富邦悍將，奪下開季5連勝，味全左投王維中本季初登板，繳出5局無失分，昨天才在擔心今天沒有火力支援，還有期待朱育賢幫忙打分數，但朱育賢因為手不舒服沒有上場，賽後王維中笑說，跟想像的都不一樣。

此役王維中投完5局退場，用了82球，54個好球，被擊出2支安打，投出5次三振，2次四壞球，無失分，順利拿到本季首勝，獲得單場最有價值球員。

▲味全龍隊投手王維中。（圖／味全龍隊提供）
▲王維中。（圖／味全龍隊提供）  

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昨天原本擔心球隊打了11分，今天會不會沒有火力挹注，王維中認為，「今天表現還行，第3局球隊得分的時候，有1分的時候就在偷笑，加上自己狀況也比較順，比較好一點，那一局球隊得3分，感覺蠻踏實的，希望可以守住後面每一局。」

王維中表示，「今天跟官辦熱身賽那場對富邦比較起來，確實用球數多了一點，原本有想第6局，但還是尊重教練團安排。」

今年將碰到合約年，王維中則說，「不要想太多，有時候怕太想表現，反而表現不好，記得時常每年第一勝好像都是對富邦。」

球隊開季拿到5連勝，王維中觀察，「從春訓大家的狀況，還有球隊氣氛，已經很好了，打第1場的時候，就有感覺球隊今年會不一樣，我們氣氛真的很好，加上我們補了兩位大砲，前幾場看朱育賢在打，蠻期待我在投球的時候，可以讓他多幫忙，但他今天沒有上場，後面還有機會。」

關鍵字： 中職味全龍棒球影音

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