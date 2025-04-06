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林立3分彈擊倒台鋼　樂天終結開季4連敗

▲樂天桃猿林立。（圖／樂天桃猿提供）
▲林立開轟幫助樂天止敗。（圖／樂天桃猿提供） 

記者陳立勳／綜合報導

樂天桃猿6日在高雄澄清湖球場遭遇台鋼雄鷹，樂天推出洋投魔神樂（Marcelo Martinez）先發，交手台鋼左投江承諺，本場前6局兩隊戰平，樂天第7局林立轟出3分彈，單場包辦4分打點，終場5比2力克台鋼，終結開季4連敗。

樂天開賽先馳得點，林立、林泓育、林智平串連安打，先打下1分，第2局余德龍、陳晨威、林立連續安打，再攻得1分。

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台鋼3局下王博玄敲出陽春全壘打，個人本季首轟，第5局又是王博玄，擊出高飛犧牲打，幫助台鋼前5局2比2扳平比數。

江承諺投完5局退場，用了78球，54個好球，被擊出8支安打，投出2次三振，失掉2分自責分，最後無關勝敗。

7局上樂天重啟攻勢，余德龍、陳晨威安打上壘，下一棒林立掃出左外野3分打點全壘打，成為勝利打點，第9局樂天終結者陳柏豪成功收尾，樂天本季首勝到手，總算中止開季4連敗。

魔神樂先發7局，總計87球，52個好球，被敲出5支安打，包括1發全壘打，有2次四壞球，失掉2分自責分，順利收下本季首勝。

台鋼投手陳宇宏中繼2局，被敲出3支安打，包括林立的3分砲，丟掉3分自責分，承擔本季首敗。

關鍵字： 中職樂天桃猿

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