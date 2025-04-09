樂天伙食不佳被投訴　古久保拜託球團：要確保營養均衡



▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿今天被周刊爆料球隊伙食不佳，有不具名球員控訴伙食的品質下滑，樂天日籍總教練古久保健二已經向球團請託。

周刊今天報導中提到，樂天球團2025年起開除廚師，找熱炒店外燴供餐或買便當來敷衍球員，每天的四菜一湯內肉食份量少的可憐，甚至在餐點中發現多條不明塑膠片，調味更是重油重鹹，完全不符合運動員的營養需求。

有關於報導，古久保健二表示，「棒球之外的事情，有跟球隊討論過，盡快處理這件事情，讓選手全心全意在場上比賽。」

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古久保健二提到，「本來台灣料理的油是比較多一點，對於職業選手來說，要確保每餐營養均衡，是最重要的事情，有很多需要加強的地方，預算也是有的，對每個人來說，吃是最重要的，對於運動員來說，吃這方面又是更講究一點。」

同時古久保健二強調，「最基本是保持身體健康，要強壯，希望選手不要有這樣的煩惱，有跟球團說，讓選手全心全意在場上奮戰。」

過去待過日本職棒與韓國職棒，古久保健二回想，「每個國家風格不太一樣，我待得最久是在日本，剛進職棒的時候，大概50年前，那時候餐點也不是那麼好，現在有慢慢在進步，目前日職一軍與二軍，系統是非常健全，日本有慢慢在改變，變得滿健全。」

至於韓職方面，古久保健二則說，「韓國部分是有吃飯時間出來，讓選手去用餐，但會想有需要這麼長時間吃飯嗎？每個國家都是不一樣的。」

另外，古久保健二認為，「最重要還是營養均衡，還有餐點的量，這個比較重要，盡量不要讓選手，在吃這件事情上面還要煩惱，已經有跟球團拜託，麻煩要改進。」