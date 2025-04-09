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遭爆料伙食品質下滑　樂天回應：持續改善調整

▲▼ 0311 樂天桃猿開季記者會 -川田喜則。（圖／記者黃克翔攝）
▲樂天桃猿領隊川田喜則。（圖／記者黃克翔攝）  

記者陳立勳／台北報導

今日有周刊爆料樂天桃猿伙食品質下滑，接獲不具名球員控訴，球團過去有專業廚師和精緻餐食，如今出現變化，樂天球團回應，持續改善調整，以符合球員需求。

過去桃猿總注重球員伙食，比照大聯盟規格，聘請專業廚師團隊料理球員伙食，包括中餐、賽前和賽後讓球員可以補充能量，賽前餐點則以高蛋白為主，除了2道肉類外，還會加上海鮮，遵照營養師建議，忌諱油炸類，避免增加球員負擔。

周刊今天報導中提到，樂天球團2025年起開除廚師，找熱炒店外燴供餐或買便當來敷衍球員，每天的四菜一湯內肉食份量少的可憐，甚至在餐點中發現多條不明塑膠片，調味更是重油重鹹，完全不符合運動員的營養需求。

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報導中也提到，球員不是要吃山珍海味，只想要有一份營養均衡的餐點，但讓大家無法接受的是，球團每次制度上的改變都未與球員溝通，彷彿球員的聲音對他們而言無關緊要，長期不受尊重，也讓球員們感到心寒。

有關於周刊報導內容，樂天球團回應，針對球員伙食供應的意見，球團理解目前飲食未滿足需求。

球團日前接收到意見回饋後，已經與球員進行溝通、了解需求，並與相關單位研議改善餐點品質與營養、要求加強品管，未來將會與球員保持溝通，持續改善調整以符合球員需求。

關鍵字： 中職樂天桃猿

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