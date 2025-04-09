董秉軒珍惜第二次職棒機會　轉戰台鋼選穿0號有原因



▲台鋼雄鷹董秉軒。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者陳立勳／綜合報導

前味全龍外野手董秉軒今日經過中華職棒公告，透過讓渡程序，確定轉戰台鋼雄鷹，今日董秉軒現身高雄澄清湖球場，賽前在球團安排下，特別與球迷們打招呼。

去年董秉軒由於個人生涯規劃，向味全申請任意引退，並獲聯盟與球團批准，當時表達規劃考取健身教練證照，展開全新人生道路。

近日董秉軒正式依聯盟規定復籍，申請經審核通過，雖然展現重返職棒的決心，味全考量本季陣容已定，確定不將其納入戰力規劃，因此啟動讓渡程序，協助其尋找新舞台，今日確定轉戰台鋼。

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今天賽前球團替董秉軒簡單舉辦歡迎儀式，董秉軒表示，「哈囉，台鋼雄鷹的朋友們，我是董秉軒，大家好，首先我還是要先感謝味全龍球團，魏董、徐董、黃副董、領隊以及葉總給予復籍的機會。」

董秉軒提到，「今天很開心，很感謝台鋼雄鷹球團還有聯盟，感謝洪總，劉領隊還有楊副領隊給我這個機會能夠再回來打球，真的要感謝曾經幫助我的人，我很感激，你們都是我生命中的貴人，因為人生真的很難得有第二次機會，所以我會格外珍惜，謝謝。」

同時董秉軒也說，「我要感謝支持我的球迷，無論我在場內外，你們都是我最重要的支持，謝謝你們，我的背號是0號，我會選這號碼是因為來到一個新的球隊就是一個新的階段，新的階段就是新的開始，新的開始我希望是從0開始，一起加油，謝謝。」