樂天伙食爭議挨轟　川田喜則抱歉：沒有考慮周全

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿今日遭到周刊報導球隊飲食問題，整體品質與過往有明顯落差，遭到不具名球員控訴，樂天領隊川田喜則表達將會改善。

今日周刊報導提到，樂天球團2025年起開除廚師，找熱炒店外燴供餐或買便當來敷衍球員，每天的四菜一湯內肉食份量少的可憐，甚至在餐點中發現多條不明塑膠片，調味更是重油重鹹，不符合運動員的營養需求。

對於今天周刊爆料，川田喜則表示，「早上有看到這篇報導，現在球隊滿向心團結一致，為今天比賽努力，這樣的報導，感覺非常遺憾。」

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川田喜則坦言，「確實今年有調整一軍食堂的方式，球團與球員這邊，沒有考慮周全，進行良好的溝通，這是覺得比較抱歉的地方。」



▲樂天桃猿領隊川田喜則。（圖／記者黃克翔攝）

有關於未來球隊改進方向，川田喜則透露，「具體對策來說，選手打造身體條件非常重要，不只是營養充足，還有飲食的量，以及鹽分的攝取，也都非常重要，球團有密切跟業者溝通與會議，如何調整改善，符合球隊需求。」

同時報導中提到，今年球團把廚師開除的部分，川田喜則則說，「目前球隊有餐飲組，餐飲組持續協助選手的飲食，執行面變成協助面，餐飲組還有一部分未來對於進場觀眾的飲食，會有所協助，提供專業廚師的相關意見。」

另外，川田喜則也說，「平常選手都是可以直接跟領隊溝通，領隊不是能決定每一件事情，飲食相關是由球團處主導，還有負責餐飲的同仁，如果選手在溝通上，與球團想溝通，都是可以跟領隊與副董事長，相信公司的工作環境，不會有不敢發言的情況，讓選手可以直接自由表達的空間。」