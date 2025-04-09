驚訝獲選單場MVP　陳晨威談伙食：沒有太多挑剔



▲陳晨威猛打賞。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳立勳／桃園報導

樂天桃猿9日8比2打敗富邦悍將，樂天開路先鋒陳晨威繳出3安猛打賞，5打席全部上壘，賽後陳晨威驚訝獲選單場最有價值球員。

今日陳晨威3打數敲出3支安打，選到2次四壞球，替球隊跑回2分，獲選單場最有價值球員。

賽後被告知獲得單場最有價值球員，陳晨威坦言，「想說只有安打，今天球隊得那麼多分，也沒有打點，有人有2支安打，也有人2分打點，想說怎麼會是我？」

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本場樂天從富邦左投魔力藍（Shawn Morimando）手中攻下6分，陳晨威提到，「因為他受傷，中斷時間滿長的，對他印象沒有很深，可能今天我們掌握度滿高的，今天他在控球上不差，但引誘球的位置，都丟到打者好攻擊的位置。」

樂天回到主場，打線恢復正常水準，陳晨威認為，「主場優勢吧，主場比賽比較舒服，會有熟悉的習慣，客場會比較趕，休息時間不夠，或是調整方式比較不一樣，也可能是舟車勞頓。」

開季樂天4連敗，近期又打下3連勝，陳晨威也說，「其實開季4連敗，沒有什麼太大問題，也不會急躁，一整季來說，也不會只輸4場，反正剛開始，先輸，後面贏，總合起來也是差不多的成績，不管開季幾連敗或是幾連勝，都會有持平的感覺。」

另外，今天因周刊報導球隊伙食問題，陳晨威則回應，「我覺得還好，因為我沒有餐餐都吃球隊伙食，想吃的東西自己買，伙食上沒有太多挑剔，正餐都是正常吃，賽前吃一些少量健康餐，吃的方面不講究，看我的身材就知道。」